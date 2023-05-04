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舊嘉菸挨批原地踏步 文化局：活化加緊腳步

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府活化3公頃的舊嘉義菸葉廠，被議員質疑進度落後。本報資料照片
嘉義市政府活化3公頃的舊嘉義菸葉廠，被議員質疑進度落後。本報資料照片

嘉義市3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠活化案，市府2021年整修禮堂完工做影視音基地、展開規畫改善第10和11號倉庫，但議員昨天質疑市府原計畫分3年編預算，今年卻未見編列，「進度落後、原地踏步」；文化局長盧怡君說，採分區整備、分區活化進行，會加緊腳步跟上進度。

文化局長盧怡君昨於市議會工作報告，市議員張秀華質詢說，舊嘉菸閒置逾20年，至今還在原地踏步，當初期待「北松菸、南嘉菸」同時轉型活化，現連屏東菸廠也活化轉型趕上北松菸，但嘉菸今年無預算。

張秀華指出，市府去年計畫分3年編預算改善舊嘉菸園區，分別是第1年1200萬元、2024年5700萬元、2025年7650萬元，今年卻沒編列預算，國發會補助的整修工程也未發包；她質疑文化局與觀光新聞處對嘉菸轉型活化工作權責不清、橫向聯繫出問題。

「文化局會加緊腳步趕上進度，早日打開嘉菸！」盧怡君解釋，舊菸葉廠轉型活化獲國發會補助400萬元整修會發包，3年預算今年將編列，文化局與觀新處橫向聯繫沒問題，10、11號倉庫規畫做行政中心、展覽場等多用途，轉型後入口在自由路。

當地保安里長李憲桐說，市府接管舊菸葉廠10幾年，希望趕快開放，周遭5個里盼在內有空間，讓長者活動、共餐。

文化局 嘉義 松菸

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