每周1杯豆漿 嘉縣大豆食材進12校

嘉義縣政府推安心大豆食材進校園計畫獲農糧署補助12台豆漿機，以新港鄉產大豆磨製新鮮豆漿，今年起12所國小至高中、3000名師生每周能喝1次200毫升，縣長翁章梁昨天到大林鎮三和國小視察，指出學童藉此認識豆漿營養、來源，是食農教育良好典範；縣府表示，研議提出第2波豆漿機申請。

翁章梁說，此計畫是三方合作，中央提供經費、地方申請補助，農會提供安全可溯源雜糧，為讓更多學校參與，鼓勵農民團體採購豆漿機，農糧署補助5成、縣府補助3成、農民團體僅須負擔2成，透過無償租借學校使用提升試辦意願，讓學生及農民團體都能受惠。

縣府去年申請補助共12台豆漿機，包括50公升4台、15公升8台，翁章梁等人到三和國小視察，他推餐車到班級發豆漿，學童喊著「用豆漿杯跟縣長乾杯」；教育處表示，現煮豆漿採黃豆或黑豆整顆烹煮，且不過濾方式保留豆渣，口感像綠豆沙牛奶，意外讓飲用口感更香濃美味。

三和國小校長蔡明昇說，部分學童有乳糖不耐症不能喝牛奶，豆漿就成補充營養蛋白質很好的選擇，校方自製的豆漿不僅甜度可調低，也無其他市售添加物，目前學校實施2個月，孩子們接受度高，尤其家長也支持。