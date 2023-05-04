乾旱 白河蓮花少4成 二崙西瓜熱銷

南部地區水情仍嚴峻，台南白河區蓮花田因乾旱和人力因素等種植面積大幅縮減約4成，花況仍美麗，白河蓮花季周日登場；另，雲林的西瓜受缺水影響較小，栽種面積最大的二崙鄉進入產季，鄉公所周六在自強果菜市場辦西瓜節，準備1萬台斤西瓜讓民眾吃到飽。

往年白河蓮花田面積約在250公頃上下，據指出，栽種蓮花須大量人力，白河長期勞動人力老化，加上今年缺水，不少老農選擇種稻不種蓮，蓮花田面積150至170公頃，減少約4成。

白河區公所表示，蓮農只能利用抽水站汲取頭前溪、八掌溪水，或自行鑿井取水、抽有300年歷史的白河埤圳。

白河區公所臉書粉專已提供今年花況照片，表示目前開花約2成，28年歷史的白河蓮花季將安排串聯關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等周邊景點，體會農村之美。

此外，雲林二崙鄉街道上已隨處可見瓜農自產自銷，種植近7公頃的農民廖營餘說，每天採收400至500顆大瓜，最大果重達43台斤，本期採收8成、約7000多顆，各地客訂不斷，甚至有消費者直接到倉庫購買，大西瓜幾乎被預訂光光，目前只好暫時關閉鐵門。

雲縣府農業處表示，去年西瓜受霪雨導致產況不佳，今年僅少部分西瓜田因乾旱加上管理方式而減產3成，預估整體產量增加，目前市場均價每台斤約7元。二崙鄉公所6日上午9點半到下午3點半在自強果菜市場舉行西瓜節，準備1萬台斤西瓜享用，還能參加抽西瓜活動。