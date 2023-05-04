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台南雙語資源 偏鄉憂比不上市區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市多名議員昨天質詢認為學校雙語政策的資源差距大。圖為安南國中雙語生活科技課，師生互動熱絡。圖／台南市教育局提供
台南市多名議員昨天質詢認為學校雙語政策的資源差距大。圖為安南國中雙語生活科技課，師生互動熱絡。圖／台南市教育局提供

台南市政府推動校校有雙語政策，多名議員昨質詢認為市區與舊縣區資源差距大，師資不足、沉浸式教學看不出成果，有偏鄉小學學生英語平均成績50幾分，沒補習根本跟不上，外師分配也比不上市區；偏鄉家長也憂心犧牲孩子的受教權；教育局指出，正努力向教育部爭取外師讓每個孩子享有雙語教育的公平機會。

教育局表示，全市有雙語教學次專長的師資115人，目標到113學年度每校除要有領域雙語師資外，按班級規模必須要有3至6成以上的教師取得課室英語教學能力認證，只要各校師資到位，加上資源合理分配，不管一般或偏鄉學校，都能擁有一樣具水準的雙語教學。

議員周奕齊說，市府推動雙語教育，要厚植全球溝通力，但偏鄉英語學習環境及資源不足，上英語課通常只看影片，學生英語成績普遍不及格，例如玉井等4區只分配到1名外師，所謂沉浸式教學沒有學校可做到，雖主打雙語，但資源都挹注在市區，未照顧到偏鄉學校。

玉井區鄭姓家長說，偏鄉師資比不上市區，擔心孩子英語教育輸在起跑點，自己以前也是就讀偏鄉小學，沒補習英語，上國中後就覺得跟不上同學，市府要推校校有雙語，應注意偏鄉雙語環境資源匱乏的問題，如依學生數來分配師資，偏鄉孩子的受教權就會被犧牲掉。

教育局指出，全市爭取到112名外師已陸續報到，原市區學校有43人，占38%，原縣區學校有69人，占62%，議員關切的玉井、南化、楠西、左鎮區14校已有9校有分配外師。

議員王家貞質詢指已接獲許多老師陳情，質疑教育局強勢推動課室英語，要求老師都要製作1分鐘的短片，反而剝奪專業課程的時間，只是做表面功夫不是英語教育；多名議員也建議在英語課好好教英語，而非所有課程的老師都要教幾句英語。

教育局長鄭新輝解釋，推動課室英語是鼓勵老師透過沉浸式英語環境，讓小朋友敢開口說英語。

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