影／海釣船10天內兩度故障 卡在嘉義外海客輪航行要道

台灣本國籍一艘海船今早在布袋外海故障，是10日內第2次在海上故障，恰巧位於高速郵輪及貨輪往返布袋及澎湖的航行要道，恐衍生客貨輪碰撞等海難事故，布袋海巡隊立即出動巡防艇救援，將海船拖至安全海域，讓船長及2名船員安全上岸。

布袋海巡署表示，今天早上10點接獲海巡署第五巡防區指揮部通報，有一艘本國籍海船在嘉義縣布袋外西方6浬處，因機械故障失去動力，但當時海上執勤巡防艇PP-3569距上述地點約有30浬，需費時2小時始能抵達，但考量人命至上，立即出動另艘PP-3507巡防艇救援。

布袋海巡署調查發現，海船曾在4月23日因皮帶斷裂海上漂流，今再次發生機械故障，兩度在海上漂流，巡防艇約11點到場，海船上有船長及船員2人，因主機皮帶斷裂導致引擎失效失去動力，在故障排除及等待救援期間，已無動力可以進行避碰，12點多將海船拖帶至安全水域布袋商港停泊進行修復。

海船船長表示，當時船艇故障，失去動力無法動彈，在茫茫大海上漂流搖晃，相當無助、膽戰心驚，深怕遭航行未注意瞭望避讓的大型船舶撞擊，而造成船難及生命財產損失，對海巡單位及時救援十分感謝。