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南市議員質詢「哪張是AI畫的圖？」 教育局長被考倒

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員李宗翰質詢出題「哪張是AI畫的圖？」教育局長鄭新輝「我分不出」。圖／李宗翰提供
台南市議員李宗翰質詢出題「哪張是AI畫的圖？」教育局長鄭新輝「我分不出」。圖／李宗翰提供

台南市議會於今天進行民政部門業務報告，台南市議員李宗翰出題向教育局長鄭新輝質詢：「這些圖哪一張不是AI繪圖？」局長答：「我分不出哪張是AI畫的圖，看起來也有可能全部都是。」

李宗翰公布結果其中有一張是南應大學生的作品，筆觸細緻。他強調這次質詢重點是希望教育局知道目前的科技日新月異，成人對網路上的資訊其真實性也不一定有把握，尤其像是Tiktok等更具滲透力的App，若教育局沒有協助學生培養正確的資訊素養及媒體判讀，未來可能更難學培養。

李宗翰指出，目前學制僅透過一周一堂的電腦課(資訊課)來讓國中小的學生上課，但多數學生在生活中接觸網路的時間可能遠大於學校的課程，期待所有學生都能正確辨識真假是不可能的。

「既然打不贏就考慮加入他」，李宗翰說，接受學生讓學生知道目前網路上有假資訊的存在而且還不少，是當前培養資訊素養的優先事項並要求局處應於總質詢時提出具體方案。

教育局 台南

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