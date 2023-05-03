嘉縣失智症高達8千人 縣府用這招讓失智家庭放寬心

嘉義縣老年人口比21.69%，冠居全台，失智人口高達8493人，嘉義縣衛生局布建失智共照中心、社區據點等，也攜手國立故宮博物院、台北榮民總醫院研發「今牌人生-認知牌卡」，今天舉辦種子師資培訓，集結各地個管師參與，以有趣遊戲預防失智，未來將全面導入失智據點。

衛生局指出，嘉義縣共有3間失智共照中心，包括嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院及灣橋榮民醫院，今年協助確診1千多名失智症，也持續醫療關懷，29個失智社區據點，共服務約450名失智者，另還有各地長照據點、機構等，嘉義縣已有8成失智者獲得醫療關懷及照顧。

衛生局長趙紋華說，「今牌人生-認知牌卡」認知教案，融合藝術文化與醫療專業，適用一般民眾、極輕度失智症者、輕度認知障礙者，是非藥物介入活動的多元應用，經專業人員帶領失智者，可將藝術帶入生命回顧，訓練失智者認知功能。