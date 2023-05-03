遭批是最爽公教單位 台南教產：嚴重誤導視聽

台南市議員蔡育輝今天在教育局施政報告上，指南市教育產業工會是最爽的公教單位，讓每天春風化雨的老師心生不滿。教產指蔡嚴重誤導大眾視聽，深感遺憾與不解。

台南市教育產業工會說，成立12年來協助南市教育政策的推行和教育現場教學品質的提升，各界有目共睹，例如辦理許多教學研習活動，也協助教育部辦理教師專業支持系統；跨幼兒園至大專院校教師共8500多名會員，所應執行的工會法賦予的繁重任務，以上工作僅由數名會務幹部在兼顧學校教學工作之餘，負責執行，強調，南市關心教育事務的各方人士對本會一向高度肯定。

台南教產對蔡育輝嚴重誤導大眾視聽，深感遺憾與不解，指各校教師兼任學校行政，因辦理業務所需，也是授課節數必須減少，節數2至6節所在多有，若是照蔡的邏輯難道也是影響學生的學習權益？

教產表示，各縣市教師工會會務公假採行模式，與教產無異，蔡屢次利用議會質詢，消費該會實不可取，呼籲蔡育輝應與教產做教育專業對話，充分了解並掌握教育脈動，以利南市教育進步。

台南市議會國民黨團今天在教育局工作報告，公開秀出老師兼任教育產業工會會務人員，每周只上2到6堂課，每月爽領7、8萬高薪，幾千元微薄的鐘點代課費全由工會出，認為讓每天在學校春風化雨的老師心生不滿，更影響學生的學習權益。