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地上驚見墓碑碎塊！小朋友公園玩耍「挖出人家祖先」 台南市府回應

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小朋友在台南市南區明和公園玩耍，發現地上埋有墓碑碎塊。圖／擷取台南式 Tainan Style社群畫面
小朋友在台南市南區明和公園玩耍，發現地上埋有墓碑碎塊。圖／擷取台南式 Tainan Style社群畫面

台南式 Tainan Style社群今天有網友貼出南區明和公園內有殘破墓碑，指小朋友去玩耍，原以為是植物解說牌，卻不小心挖出人家的祖先。南市工務局表示，此公園建於30年前，應是填土造山丘時，外面運來的泥土夾有墓碑碎塊，已經去除。

今天有網友在台南式 Tainan Style社群上，貼著小朋友在明和公園玩耍，卻在山丘上看到寫著「祖、妣考、葉」的破碎墓碑照片，並寫著「有小朋友去公園玩耍，原以為是植物解說牌，結果不小心挖出人家祖先。」

台南市工務局表示，明和公園已有30年歷史，公園有填土營造山丘，是很美麗公園，長期以來山丘處未再填土，該出以前非公墓，研判是當初建置公園填土時，破碎石碑夾雜在泥土中，被運來此填土，因長期沖刷及踐踏，最近露出所致，已把這一碎塊移除。

墓碑 台南

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