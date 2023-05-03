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疫後深化醫學合作 奇美與美國楊百翰大學第5度締約

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
疫後深化醫學合作，奇美醫學中心今與美國楊百翰大學第5度締約。圖 ／奇美提供
疫後深化醫學合作，奇美醫學中心今與美國楊百翰大學第5度締約。圖 ／奇美提供

全球疫情趨緩，醫療交流作業漸入常軌，奇美醫學中心與美國今天楊百翰大學（BYU）進行跨文化教學合作，也是15年來第五度締約，奇美醫將協助14名楊百翰護理生展開近3周海外實習。

奇美醫學中心院長林宏榮與BYU護理學院長Jane Lassetter今共同簽署合作案，期程將至2026年，奇美各院區護理部主管都出席，而楊百翰護理學院的教授Ryan Rasmussen、Stacie Hunsaker、Linda Orchard等人也到場共襄盛舉。

奇美醫學中心14位護理師受聘為「楊百翰大學護理學院臨床教師」，與該學院教授共同指導14位學生，實習單位安排從產房、9A病房→5CI加護病房與居家護理所8C安寧病房，體驗照護生、老、病、死過程。實習將至本月18日，讓美國學子認識台灣醫療環境、中西文化與疾病健康照護，從中學習全人照護的素養。

林宏榮說，奇美醫一向重視專業教育，透過合作，將台灣醫療教育與臨床實習的發展推動至美國，期待能培養並吸引優秀護理人才。

疫後深化醫學合作，奇美醫學中心院長林宏榮（左）與BYU護理學院長Jane Lassetter共同簽署，已是第五度締結合作。圖 ／奇美提供
疫後深化醫學合作，奇美醫學中心院長林宏榮（左）與BYU護理學院長Jane Lassetter共同簽署，已是第五度締結合作。圖 ／奇美提供

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