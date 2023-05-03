雲林人口第2多的鄉鎮已「高齡化」 民盼求這項建設

雲林縣虎尾鎮65歲以上長者破萬人，邁入高齡城鎮，地方表示，當地長照機構已無法滿足長者需求，希望公部門能新建1座老人活動中心，立法委員林文瑞今天下午至地方聽取意見及公所簡報，允諾向中央爭取3960萬元，未來建設長照服務大樓。

林文瑞今天下午邀集縣府社會處、虎尾鎮公所等單位至百年水塔1處閒置土地現勘，他指出，根據虎尾戶政統計至今年2月止，65歲以上長者1萬2181人，占全鎮人口17.33%，屬高齡社會，然而目前當地老人長照機構不符需求，因應人口老化帶來的挑戰，認為有必要新建1座全新老人活動中心，才能順利推動各項長照服務。

虎尾鎮公所表示，該筆土地為公所所有，為讓長者可以在熟悉的社區在地安養，並滿足多元服務需求，已規畫在此蓋1座3層樓的老人活動中心，並加裝空調設備、水電消防，及設置無障礙電梯、廁所等設施。

鎮公所主秘周瑛坤說，未來1樓作為老人會辦公室、關懷據點及長青食堂，2樓則是文康室及會議室，提供辦理講座、運動及休閒，3樓為老人日間照顧中心，將設置團體活動區及盥洗衛生區。

虎尾鎮公所估算總經費約需4950萬元，林文瑞表示，該案3960萬元將爭取中央補助，另990萬元則由地方自籌，相關單位上月20日至衛生福利部簡報，目前已進入審查程序，允諾會加快腳步協助地方建設，提供長輩及里民舒適活動空間。