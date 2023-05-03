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台南台江建庄200周年 地方邀請27庄神明看大戲

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
慶祝台江建庄200周年，台南市文化局今天舉辦開幕大戲「台江向望」記者會，地方上共同參與。記者修瑞瑩／攝影
慶祝台江建庄200周年，台南市文化局今天舉辦開幕大戲「台江向望」記者會，地方上共同參與。記者修瑞瑩／攝影

台南市人口第二多的行政區安南區，當中的傳統部落，今年慶祝台江建庄200周年，結合地方的文化創生，舉辦一系列到年底的慶祝活動，首場開幕大戲「台江向望」本周六日登場，並依照古禮邀請27庄神明看戲，是地方上的大事。

台南市文化局今天舉辦開幕大戲記者會，包括台南市長黃偉哲、文化部政務次長李靜慧及各里里長、各庄頭大廟代表都參與，相當熱鬧。

黃偉哲表示，台江對於台南的發展有重要的歷史意義，時逢200周年，台江人共同參與慶祝，讓更多的人能夠了解台江；李靜慧則表示，文化部在前瞻計劃中補助地方軟硬體，就是希望能夠發展地方創生，讓文化紮根，其中台江是一個很特別的地方，長期以來地方凝聚共識積極保存文化，這次的200周年活動，就可以看到地方共同參與的力量。

文化局表示，周年活動並不是從外地引進，而是結合地方共同參與，是一大特色，像是開幕大戲，就是由台南應用大學以台江歷史為發想創作，地方上的陣頭、金曲獎得主謝銘祐代領地方共同創作的歌曲，還有孩子學習的成果，通通都納入。

社區大學台江分校執行長吳茂成表示，台江早在200年前就有漢人活動足跡，但在1823年時發生曾文溪改道的重大事件，滾滾泥沙流入台江內海，形成濕地，逐漸生成台江16寮村落社會，因此被地方上認為是正式建庄起點。

開幕大戲將在6、7日兩晚，於台江中心地區什三佃的安南區農產品批發市場演出，並且在現場搭設神明行館，將依古禮恭迎台江27庄各大廟神尊蒞臨看戲，展現建庄結社、天定神佑人安居的精神。

文化局表示，其他活動包括「開江紀」戶外大型藝術裝置展、「棲身的港灣」十六寮民眾共創計畫等展覽，台江社大流域學習特展以及學校音樂會、文化路徑學習之旅、學習護照等教育推廣活動等，地點涵蓋安南區各主要景點、大廟，也將與在地居民及學校共同推動。

慶祝台江建庄200周年，台南市文化局今天舉辦開幕大戲「台江向望」記者會，演出由地方上共同參與。記者修瑞瑩／攝影
慶祝台江建庄200周年，台南市文化局今天舉辦開幕大戲「台江向望」記者會，演出由地方上共同參與。記者修瑞瑩／攝影
慶祝台江建庄200周年，台南市文化局今天舉辦開幕大戲「台江向望」記者會，地方上共同參與。記者修瑞瑩／攝影
慶祝台江建庄200周年，台南市文化局今天舉辦開幕大戲「台江向望」記者會，地方上共同參與。記者修瑞瑩／攝影

台江 文化局 黃偉哲

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