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南市高職生傳暴力 瘦弱男遭揮拳還被逼下跪

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市某高職生昨傳暴力事件， 壯碩學生連續揮拳瘦弱同儕，引起外界熱議。 圖 ／取自黑色豪門企業
南市某高職生昨傳暴力事件， 壯碩學生連續揮拳瘦弱同儕，引起外界熱議。 圖 ／取自黑色豪門企業

台南市某國立高職昨中午傳暴力事件，一名身材瘦弱學生遭遭另名壯碩學生連續揮拳追打，據傳，與網路不當發言衍生。校方回應，強調第一時間即介入處理，並通知家長與警方陪同了解案情，將深入調查，釐清責任歸屬。

昨網路上流出2段以霸凌為主題影片，片中較為瘦弱的學子被眾人逼著下跪道歉，另名身材魁梧者還出手毆打，經查時間發生在昨南市某國立高職走廊，瘦小學生遭壯碩追打近10拳，同儕則圍觀在旁鼓譟，片子長1分鐘餘，立即在網路發酵、轉轉，有人稱，事件源於不滿該名遭毆打的學生在網路言論，最終演變成暴力事件。

學校今中午說，在事件發生時，第一時間教官及校安人員即介入處理，且通知家長及警方陪同釐清事件，對本件事件造成社會觀感不佳深感抱歉。今下午學生月會將進行法治教育宣導，讓學生深入認識網路使用法律規定及責任，校方將持續協助家長及學生處理相關後續事宜。

小學 教官 台南

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