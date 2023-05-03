聯電集團連3年捐助東石國中棒球隊 提升比賽成績

聯電集團協助棒球運動，繼前年、去年各捐贈100萬讓嘉縣東石國中棒球隊成績從全國軟式棒球聯賽第5名提升至第3名，今年再捐贈100萬，期待東石國中棒球隊更上層樓，朝冠軍邁進。

東石國中校長林子欽今天告訴中央社記者，聯電集團智原科技與迅捷投資公司昨天再度捐贈新台幣100萬元贊助球隊訓練經費，連續3年、每年都捐100萬，提供最實質幫忙，協助棒球運動在基層穩定發展。

林子欽說，聯電集團110年提供100萬協助後，帶動教練與球員士氣，110年度全國軟式棒球聯賽即獲得第5名，去年再度補助100萬，改善球員服裝穿著與練習設備，也讓球隊戰力大幅提升，獲得111年度全國軟式棒球聯賽第3名，期待112年度棒球隊能奪冠。

林子欽強調，棒球隊成績提升，也要感謝縣府教育處協助聘用棒球專業運動教練、朴子市公所協助市內棒球場域的更新與整修及代表會出錢出力鼓勵球員，創造良好環境讓學子放心打球。

林子欽說，聯電集團智原科技與迅捷投資公司贊助球隊訓練經費東石國中棒球隊100萬元活動，昨天在東石國中校內舉行，球隊隊員以整齊、陽剛的迎賓戰舞感謝聯電支持。