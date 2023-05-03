快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

聯電集團連3年捐助東石國中棒球隊 提升比賽成績

中央社／ 嘉義縣3日電

聯電集團協助棒球運動，繼前年、去年各捐贈100萬讓嘉縣東石國中棒球隊成績從全國軟式棒球聯賽第5名提升至第3名，今年再捐贈100萬，期待東石國中棒球隊更上層樓，朝冠軍邁進。

東石國中校長林子欽今天告訴中央社記者，聯電集團智原科技與迅捷投資公司昨天再度捐贈新台幣100萬元贊助球隊訓練經費，連續3年、每年都捐100萬，提供最實質幫忙，協助棒球運動在基層穩定發展。

林子欽說，聯電集團110年提供100萬協助後，帶動教練與球員士氣，110年度全國軟式棒球聯賽即獲得第5名，去年再度補助100萬，改善球員服裝穿著與練習設備，也讓球隊戰力大幅提升，獲得111年度全國軟式棒球聯賽第3名，期待112年度棒球隊能奪冠。

林子欽強調，棒球隊成績提升，也要感謝縣府教育處協助聘用棒球專業運動教練、朴子市公所協助市內棒球場域的更新與整修及代表會出錢出力鼓勵球員，創造良好環境讓學子放心打球。

林子欽說，聯電集團智原科技與迅捷投資公司贊助球隊訓練經費東石國中棒球隊100萬元活動，昨天在東石國中校內舉行，球隊隊員以整齊、陽剛的迎賓戰舞感謝聯電支持。

東石 運動 台幣

延伸閱讀

東石高中棒球隊成績躍升 聯電集團捐百萬助買裝備

人生進入下半場如何面對 吳志揚：棒球故事啟發人生

MLB／什麼都誇！大谷放掉守備讓隊友來 美棒球網紅讚棒球IQ

殘酷虐待！棒球教練以「炮烙之刑」燙傷球員

相關新聞

沙又甜的西瓜太熱賣！ 雲林瓜農不敢開鐵門：麥擱來啊

雲林西瓜進入產季，種植面積最大宗的二崙鄉，街道上隨處可見瓜農自產自銷，種植近7公頃大西瓜的廖營餘，本期採收8成、約700...

每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工

雲林縣政府與雲林縣職業總工會今天表揚模範勞工，來自泰國的移工蘇拉才在台工作13年，在台朔重工表現優異、生活自律，獲得主管...

守護芒果收成 南水局揪南市府已調撥5500噸救命水供灌

台南地區愛文芒果預估下月將採收，今年旱象嚴重需水供灌殷切，水利署南區水資源局與台南市政府自上月12日迄今已調撥5500噸...

疫情後大道公生熱鬧起來 台南祀典興濟宮發送魯麵

今天是保生大帝（俗稱大道公）聖誕，台南市北區祀典興濟宮舉辦慶典活動，中午準備500份魯麵發送信徒及來廟戶外教學的大學生，...

舊嘉義菸葉廠活化轉型影視音基地 嘉義市議員批原地踏步

嘉義市政府活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，2021年整修禮堂完工做影視音基地、第10、11號倉庫展開規畫，市議員張秀華...

嘉惠善化山上鄉親 南市第24條小黃公車「綠2-1」上路

大台南公車路網再添1條生力軍！第24條小黃公車「綠2-1」線，今在山上天后宮前舉行啟航典禮，除每天有3班固定往返善化、山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦