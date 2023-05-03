台南小黃公車新路線 山上與善化民眾受惠

台南市政府開辦以公車票價享受計程車服務的「大台南小黃公車」，服務擴大至山上區及善化區，今天在山上天后宮舉行「綠2-1」線啟航儀式，成為第24條小黃公車路線。

台南市長黃偉哲在啟用儀式致詞表示，自上任以來，小黃公車已累積10萬人次搭乘，滿意度超過80%，也獲得行政院「政府服務獎」的肯定，相較於其他縣市，台南做得最好，要感謝中央與台南市議會對小黃公車預算全力支持。

黃偉哲強調，65歲以上長者搭公車免費，小黃公車對年長者及偏鄉的服務是無庸置疑的，由於台南的幅員很大，將來會持續深化小黃公車業務，對尖峰、離峰時間安排，會由交通局做好規劃，確保偏鄉民眾行的便利。

黃偉哲指出，山上區位於丘陵和平原交界，山路較為狹窄，大車不易駛入，平原聚落分散，難以用傳統公車串連，特別適合使用小黃公車服務，加上預約班次和到府接送機制，是解決當地居民交通問題最佳方案。

台南市交通局提供資料指出，「大台南小黃公車」服務範圍已達19個行政區，「綠2-1」是第24條路線，今年上半年還有7條路線將陸續上路，而下半年的計畫也已在研擬，希望把小黃公車開到台南每個角落。

台南市交通局指出，小黃公車「綠2-1」主要行經山上區玉峰里和平陽里，過去只能由傳統公車以延駛或繞駛方式駛入，改為小黃公車後，可依需求時段預約，而沿線以往須步行10至15分鐘到主要幹道搭乘公車的地區，站牌方圓1公里內的民眾，都可利用小黃公車預約班次到府接送。