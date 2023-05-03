快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

台南小黃公車新路線 山上與善化民眾受惠

中央社／ 台南3日電

台南市政府開辦以公車票價享受計程車服務的「大台南小黃公車」，服務擴大至山上區及善化區，今天在山上天后宮舉行「綠2-1」線啟航儀式，成為第24條小黃公車路線。

台南市長黃偉哲在啟用儀式致詞表示，自上任以來，小黃公車已累積10萬人次搭乘，滿意度超過80%，也獲得行政院「政府服務獎」的肯定，相較於其他縣市，台南做得最好，要感謝中央與台南市議會對小黃公車預算全力支持。

黃偉哲強調，65歲以上長者搭公車免費，小黃公車對年長者及偏鄉的服務是無庸置疑的，由於台南的幅員很大，將來會持續深化小黃公車業務，對尖峰、離峰時間安排，會由交通局做好規劃，確保偏鄉民眾行的便利。

黃偉哲指出，山上區位於丘陵和平原交界，山路較為狹窄，大車不易駛入，平原聚落分散，難以用傳統公車串連，特別適合使用小黃公車服務，加上預約班次和到府接送機制，是解決當地居民交通問題最佳方案。

台南市交通局提供資料指出，「大台南小黃公車」服務範圍已達19個行政區，「綠2-1」是第24條路線，今年上半年還有7條路線將陸續上路，而下半年的計畫也已在研擬，希望把小黃公車開到台南每個角落。

台南市交通局指出，小黃公車「綠2-1」主要行經山上區玉峰里和平陽里，過去只能由傳統公車以延駛或繞駛方式駛入，改為小黃公車後，可依需求時段預約，而沿線以往須步行10至15分鐘到主要幹道搭乘公車的地區，站牌方圓1公里內的民眾，都可利用小黃公車預約班次到府接送。

公車 黃偉哲

延伸閱讀

麗娜輪「台南－澎湖」疫後復航 台南特產船上買得到

國內跳島遊旅熱 麗娜輪「台南澎湖航線」今天重新起航

台南贈愛丁堡台英早期交流繪本 當地圖書館供借閱

嘉惠善化山上鄉親 南市第24條小黃公車「綠2-1」上路

相關新聞

沙又甜的西瓜太熱賣！ 雲林瓜農不敢開鐵門：麥擱來啊

雲林西瓜進入產季，種植面積最大宗的二崙鄉，街道上隨處可見瓜農自產自銷，種植近7公頃大西瓜的廖營餘，本期採收8成、約700...

南市高職生傳暴力 瘦弱男遭揮拳還被逼下跪

台南市某國立高職昨中午傳暴力事件，一名身材瘦弱學生遭遭另名壯碩學生連續揮拳追打，據傳，與網路不當發言衍生。校方回應，強調...

每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工

雲林縣政府與雲林縣職業總工會今天表揚模範勞工，來自泰國的移工蘇拉才在台工作13年，在台朔重工表現優異、生活自律，獲得主管...

守護芒果收成 南水局揪南市府已調撥5500噸救命水供灌

台南地區愛文芒果預估下月將採收，今年旱象嚴重需水供灌殷切，水利署南區水資源局與台南市政府自上月12日迄今已調撥5500噸...

疫情後大道公生熱鬧起來 台南祀典興濟宮發送魯麵

今天是保生大帝（俗稱大道公）聖誕，台南市北區祀典興濟宮舉辦慶典活動，中午準備500份魯麵發送信徒及來廟戶外教學的大學生，...

舊嘉義菸葉廠活化轉型影視音基地 嘉義市議員批原地踏步

嘉義市政府活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，2021年整修禮堂完工做影視音基地、第10、11號倉庫展開規畫，市議員張秀華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦