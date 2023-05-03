麗娜輪「台南－澎湖」疫後復航 台南特產船上買得到

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，麗娜輪「台南－澎湖」航線今天復航，台南農特產品一併上架，台南市長黃偉哲也趕在開航前，贈送鳳梨盒及鹽水帥哥番茄乾給旅客品嚐。

麗娜輪「台南－澎湖」航線今天在安平港區復航，柚子蔘、梅柚片、柚花噴霧、茶豆香酥、黑豆酥、桂圓地瓜酥、地瓜茶、鳳梨米麴飲、芒果汁、蘆薈吸凍、葡柚氣泡飲等台南農特產品一併上架，讓遊客在船上買得到、吃得到。

黃偉哲也在麗娜輪開航前，趕往贈送鳳梨盒及鹽水帥哥番茄乾給旅客品嚐，他表示，台南是最有人情味的城市，歡迎旅客搭乘麗娜輪往返安平和澎湖。

麗娜輪復航，航班維持每週三、五、日往返於台南安平與澎湖間。每週三、五開航時間是安平港上午9時，馬公港下午4時30分；週日安平港下午2時30分，馬公港晚間8時。航班時間以船公司官網公告為準。

搭乘麗娜輪從台南到澎湖最快只要2小時，時速70公里，搭載800名乘客，分經濟艙、商務艙及頭等艙3種艙等服務，往返票價分別是經濟艙新台幣2000元（單程1000元）、商務艙3000元、頭等艙4000元。

此外，旅客可以「隨身行李」方式托運250cc以下機車，白牌機車（50cc-250cc）與綠牌（50cc）以下機車托運費為來回1500元（單程750元）；今年航期預定至10月，將視市場需求評估調整。