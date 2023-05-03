快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

麗娜輪「台南－澎湖」疫後復航 台南特產船上買得到

中央社／ 台南3日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封，麗娜輪「台南－澎湖」航線今天復航，台南農特產品一併上架，台南市長黃偉哲也趕在開航前，贈送鳳梨盒及鹽水帥哥番茄乾給旅客品嚐。

麗娜輪「台南－澎湖」航線今天在安平港區復航，柚子蔘、梅柚片、柚花噴霧、茶豆香酥、黑豆酥、桂圓地瓜酥、地瓜茶、鳳梨米麴飲、芒果汁、蘆薈吸凍、葡柚氣泡飲等台南農特產品一併上架，讓遊客在船上買得到、吃得到。

黃偉哲也在麗娜輪開航前，趕往贈送鳳梨盒及鹽水帥哥番茄乾給旅客品嚐，他表示，台南是最有人情味的城市，歡迎旅客搭乘麗娜輪往返安平和澎湖。

麗娜輪復航，航班維持每週三、五、日往返於台南安平與澎湖間。每週三、五開航時間是安平港上午9時，馬公港下午4時30分；週日安平港下午2時30分，馬公港晚間8時。航班時間以船公司官網公告為準。

搭乘麗娜輪從台南到澎湖最快只要2小時，時速70公里，搭載800名乘客，分經濟艙、商務艙及頭等艙3種艙等服務，往返票價分別是經濟艙新台幣2000元（單程1000元）、商務艙3000元、頭等艙4000元。

此外，旅客可以「隨身行李」方式托運250cc以下機車，白牌機車（50cc-250cc）與綠牌（50cc）以下機車托運費為來回1500元（單程750元）；今年航期預定至10月，將視市場需求評估調整。

麗娜輪 澎湖

延伸閱讀

安平再生水廠增供至2萬噸 台南供應總量近5萬噸

10道鳳梨製品DIY食譜，鳳梨盛產做起來慢慢享用！5族群慎食

鳳梨突曝喜訊 和女友交往3年「將邁入人生下一階段」

台南水情嚴峻空運模組趕工 安平再生水廠供水增至2萬

相關新聞

沙又甜的西瓜太熱賣！ 雲林瓜農不敢開鐵門：麥擱來啊

雲林西瓜進入產季，種植面積最大宗的二崙鄉，街道上隨處可見瓜農自產自銷，種植近7公頃大西瓜的廖營餘，本期採收8成、約700...

每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工

雲林縣政府與雲林縣職業總工會今天表揚模範勞工，來自泰國的移工蘇拉才在台工作13年，在台朔重工表現優異、生活自律，獲得主管...

守護芒果收成 南水局揪南市府已調撥5500噸救命水供灌

台南地區愛文芒果預估下月將採收，今年旱象嚴重需水供灌殷切，水利署南區水資源局與台南市政府自上月12日迄今已調撥5500噸...

疫情後大道公生熱鬧起來 台南祀典興濟宮發送魯麵

今天是保生大帝（俗稱大道公）聖誕，台南市北區祀典興濟宮舉辦慶典活動，中午準備500份魯麵發送信徒及來廟戶外教學的大學生，...

舊嘉義菸葉廠活化轉型影視音基地 嘉義市議員批原地踏步

嘉義市政府活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，2021年整修禮堂完工做影視音基地、第10、11號倉庫展開規畫，市議員張秀華...

嘉惠善化山上鄉親 南市第24條小黃公車「綠2-1」上路

大台南公車路網再添1條生力軍！第24條小黃公車「綠2-1」線，今在山上天后宮前舉行啟航典禮，除每天有3班固定往返善化、山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦