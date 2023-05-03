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沙又甜的西瓜太熱賣！ 雲林瓜農不敢開鐵門：麥擱來啊
雲林西瓜進入產季，種植面積最大宗的二崙鄉，街道上隨處可見瓜農自產自銷，種植近7公頃大西瓜的廖營餘，本期採收8成、約7000多顆，各地客訂不斷，甚至有消費者直接到倉庫購買，但實在太熱賣，廖營餘邊揮汗邊說「麥擱來啊！」大西瓜幾乎被預定光光，目前只好暫時關閉鐵門。
雲林生產的西瓜，口感沙又香甜，水分充足，富含胡蘿蔔素、茄紅素、維他命及礦物質等營養成分，目前正是盛產期，水準品質一如既往，平均甜度達12度以上，二崙產區已刮起一陣搶購風潮。
雲林縣去年西瓜總採收面積約674公頃，產量約1萬1958公噸，受災損影響，可採收面積和產量都比以往減少，二崙自強市場均價每台斤約10元，縣府農業處表示，今年氣候適當，影響較小，預估可採收面積和產量增加，目前市場均價每台斤約7元。
交付大盤商及自產自銷的廖營餘，目前每天採收400至500顆大瓜，此次最大果重達43台斤，台南、台中、彰化等地都有大量訂購；一對夫妻今天上午開著貨著來載貨，直呼「幸好有先打電話，有留有瓜，慢一步就沒有！」開心帶回18顆大瓜。
去年5月的霪雨影響，品質不穩，廖營餘也賠上百萬元，但還是有很多支持者相挺，紛紛詢問購買，讓他深刻感受到「買賣不是冷冰冰的！」成功延續長輩傳承下來的人情味精神，今年產況佳，詢問度超熱絡，令他更有感。
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