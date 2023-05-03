聽新聞
test
0:00 / 0:00
每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工
雲林縣政府與雲林縣職業總工會今天表揚模範勞工，來自泰國的移工蘇拉才在台工作13年，在台朔重工表現優異、生活自律，獲得主管一致讚賞，獲選為全國模範移工，公司更為他治裝受獎，他在公司的前領班廖春龍也由台朔重工推薦獲選雲林縣模範勞工，師徒一同領獎成為佳話。
蘇拉才今年55歲，在泰國做焊接工作，因為工作不穩定，13年前申請來台工作，8年前到台朔重工麥寮機械廠服務，他的領班許建峯說，蘇拉才工作態度非常積極，而且主動學習慾望強，也會協助同鄉移工，幫助新人迅速融入職場，已從從冷作工升職到技術員。
蘇拉才前領班廖春龍也是今年雲林縣模範勞工，他說，蘇剛來時，任勞任怨，還會主動提醒領班哪些工作細節要注意，而且生活自律，公司規定移工每月最多可申請8千元零用金，但蘇每月只申請1千元，不菸不酒又認真工作，令人讚賞，能夠與他一起站在頒獎台上，與有榮焉。
聯合報退休記者陳信利從事新聞記者工作超過30年有餘，獲選雲林縣及全國模範勞工。
雲林縣長張麗善說，縣府會保障勞工權益與福利，未來也會秉持為勞工服務的精神，推動各項勞工業務，營造安全、安心、安定的就業環境，讓所有勞工朋友無後顧之憂。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言