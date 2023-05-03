每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工

雲林縣政府與雲林縣職業總工會今天表揚模範勞工，來自泰國的移工蘇拉才在台工作13年，在台朔重工表現優異、生活自律，獲得主管一致讚賞，獲選為全國模範移工，公司更為他治裝受獎，他在公司的前領班廖春龍也由台朔重工推薦獲選雲林縣模範勞工，師徒一同領獎成為佳話。

蘇拉才今年55歲，在泰國做焊接工作，因為工作不穩定，13年前申請來台工作，8年前到台朔重工麥寮機械廠服務，他的領班許建峯說，蘇拉才工作態度非常積極，而且主動學習慾望強，也會協助同鄉移工，幫助新人迅速融入職場，已從從冷作工升職到技術員。

蘇拉才前領班廖春龍也是今年雲林縣模範勞工，他說，蘇剛來時，任勞任怨，還會主動提醒領班哪些工作細節要注意，而且生活自律，公司規定移工每月最多可申請8千元零用金，但蘇每月只申請1千元，不菸不酒又認真工作，令人讚賞，能夠與他一起站在頒獎台上，與有榮焉。

聯合報退休記者陳信利從事新聞記者工作超過30年有餘，獲選雲林縣及全國模範勞工。