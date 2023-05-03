快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
來自泰國的移工蘇拉才（左二）在台工作13年，在台塑重工表現優異、生活自律，獲得主管一致讚賞，獲選為全國模範移工，公司更為他治裝受獎，他在公司的前領班廖春龍（右二）也獲選雲林縣模範勞工。記者陳雅玲／攝影
來自泰國的移工蘇拉才（左二）在台工作13年，在台塑重工表現優異、生活自律，獲得主管一致讚賞，獲選為全國模範移工，公司更為他治裝受獎，他在公司的前領班廖春龍（右二）也獲選雲林縣模範勞工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府與雲林縣職業總工會今天表揚模範勞工，來自泰國的移工蘇拉才在台工作13年，在台朔重工表現優異、生活自律，獲得主管一致讚賞，獲選為全國模範移工，公司更為他治裝受獎，他在公司的前領班廖春龍也由台朔重工推薦獲選雲林縣模範勞工，師徒一同領獎成為佳話。

蘇拉才今年55歲，在泰國做焊接工作，因為工作不穩定，13年前申請來台工作，8年前到台朔重工麥寮機械廠服務，他的領班許建峯說，蘇拉才工作態度非常積極，而且主動學習慾望強，也會協助同鄉移工，幫助新人迅速融入職場，已從從冷作工升職到技術員。

蘇拉才前領班廖春龍也是今年雲林縣模範勞工，他說，蘇剛來時，任勞任怨，還會主動提醒領班哪些工作細節要注意，而且生活自律，公司規定移工每月最多可申請8千元零用金，但蘇每月只申請1千元，不菸不酒又認真工作，令人讚賞，能夠與他一起站在頒獎台上，與有榮焉。

聯合報退休記者陳信利從事新聞記者工作超過30年有餘，獲選雲林縣及全國模範勞工。

雲林縣長張麗善說，縣府會保障勞工權益與福利，未來也會秉持為勞工服務的精神，推動各項勞工業務，營造安全、安心、安定的就業環境，讓所有勞工朋友無後顧之憂。

來自泰國的移工蘇拉才（右）在台工作13年，在台塑重工表現優異、生活自律，獲得主管一致讚賞，獲選為全國模範移工，雲林縣府勞青處長張世忠（左）對他在本業上的優異表現感到讚賞。記者陳雅玲／攝影
來自泰國的移工蘇拉才（右）在台工作13年，在台塑重工表現優異、生活自律，獲得主管一致讚賞，獲選為全國模範移工，雲林縣府勞青處長張世忠（左）對他在本業上的優異表現感到讚賞。記者陳雅玲／攝影

雲林 移工

延伸閱讀

泰國聽障老婦穿越鐵軌差點被火車撞 工作人員「神反應」獲讚

從歡迎到嚴格審查，中國遊客的泰國行不再方便

模範移工蘿莎熱愛新竹市 申請中階人才留台工作付出

年度最痛苦電影「九槍」揭開移工悲歌 300位老師集氣力挺

相關新聞

沙又甜的西瓜太熱賣！ 雲林瓜農不敢開鐵門：麥擱來啊

雲林西瓜進入產季，種植面積最大宗的二崙鄉，街道上隨處可見瓜農自產自銷，種植近7公頃大西瓜的廖營餘，本期採收8成、約700...

每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工

雲林縣政府與雲林縣職業總工會今天表揚模範勞工，來自泰國的移工蘇拉才在台工作13年，在台朔重工表現優異、生活自律，獲得主管...

守護芒果收成 南水局揪南市府已調撥5500噸救命水供灌

台南地區愛文芒果預估下月將採收，今年旱象嚴重需水供灌殷切，水利署南區水資源局與台南市政府自上月12日迄今已調撥5500噸...

疫情後大道公生熱鬧起來 台南祀典興濟宮發送魯麵

今天是保生大帝（俗稱大道公）聖誕，台南市北區祀典興濟宮舉辦慶典活動，中午準備500份魯麵發送信徒及來廟戶外教學的大學生，...

舊嘉義菸葉廠活化轉型影視音基地 嘉義市議員批原地踏步

嘉義市政府活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，2021年整修禮堂完工做影視音基地、第10、11號倉庫展開規畫，市議員張秀華...

嘉惠善化山上鄉親 南市第24條小黃公車「綠2-1」上路

大台南公車路網再添1條生力軍！第24條小黃公車「綠2-1」線，今在山上天后宮前舉行啟航典禮，除每天有3班固定往返善化、山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦