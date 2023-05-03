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守護芒果收成 南水局揪南市府已調撥5500噸救命水供灌
台南地區愛文芒果預估下月將採收，今年旱象嚴重需水供灌殷切，水利署南區水資源局與台南市政府自上月12日迄今已調撥5500噸農業救命水，期能穩定今年芒果收成。
南區水資源局說，近期南部地區主要水庫集水區降雨為歷年同期4到6成，且低於百年大旱同期，各河川流量持續降低，野溪甚至乾涸，長期仰賴溪水灌溉的山區農民面臨無水可用窘境。
當前水情嚴峻，為解決山區灌溉問題，南水局與南市府合作，調派水車從虎頭埤水庫載水到楠西、玉井、南化及左鎮等山區，協助農民取水灌溉，而玉井、楠西、左鎮及南化等山區是國內重要芒果產地，南水局偕同南市府，自4月12日起由新化虎頭埤水庫載水提供山區農民灌溉，並於楠西、玉井、南化及左鎮等地設置29處取水點。
目前共有11輛水車持續載運，迄今已載運484趟，約5500噸農業灌溉水供農民使用，協助農民度過難關，以確保芒果產量。
南水局表示，目前正值南部地區抗旱最後一哩路，籲請民眾及各產業用水大戶持續配合政府採行相關政策落實節水。
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