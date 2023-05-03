疫情後大道公生熱鬧起來 台南祀典興濟宮發送魯麵

今天是保生大帝（俗稱大道公）聖誕，台南市北區祀典興濟宮舉辦慶典活動，中午準備500份魯麵發送信徒及來廟戶外教學的大學生，廟方說，連日來有很多友宫和分靈廟前來參香和進香，將廟埕擠得水洩不通。

農曆3月14日是保生大帝聖誕，祀典興濟宮今早就由大仙寺出家師父領眾啟建消災祈福法會，念誦金剛寶懺，並讓信眾登記疏文，祈求消災吉祥。中午廟方準備平安魯麵供信眾享用，晚上則是邀請興濟宮的交陪境宮廟前來「插燭」，也是府城特有的祝壽儀式。

友宮準備鮮花素果、壽桃壽麵等供品裝在「𣛮裡前來祝壽，場面盛大且莊嚴；晚上9時起震玄壇小法團清壇演法，拜請護法神將到壇鎮守，晚上11時子時由董事會帶領信眾向保生大帝獻上供品祝壽。明天則由府城昊然自真靖雷霆應化道壇道長吳明府率領道士團舉辦一日祝壽清醮，並有麵粉酥及麵包壽龜供信眾請回吃平安。

興濟宮表示，保生大帝聖誕期間聘請秀琴歌劇團至廟埕公演5日，其餘日期播放電影、，由於往年謝戲認捐一經公告就被迅速認捐完畢，常常有信眾要求而又加演多日，今年度便直接從三月初一開放至三月底，出乎意料也是瞬間秒殺，證明信眾受到神明靈感而虔誠還願。