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舊嘉義菸葉廠活化轉型影視音基地 嘉義市議員批原地踏步

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，2021年整修禮堂完工做影視音基地、第10、11號倉庫展開規畫。圖／聯合報資料照片
嘉義市政府活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，2021年整修禮堂完工做影視音基地、第10、11號倉庫展開規畫。圖／聯合報資料照片

嘉義市政府活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，2021年整修禮堂完工做影視音基地、第10、11號倉庫展開規畫，市議員張秀華上午質詢批進度落後，原地踏步，質疑3年預算未編列；文化局長盧怡君說，舊菸葉廠採分區整備、分區活化進行，會加緊腳步趕上進度。

嘉菸2007年移撥市府，早期規畫公園預定地，2019年登錄歷史建築，市府計畫轉型影視音體驗基地，2021年因修繕停擺至今未啟用。當地保安里長李憲桐說，市府接管舊菸葉廠10幾年，希望趕快開放，周遭5個里希望在內有空間，讓長者活動、共餐互相照應。

盧怡君上午議會工作報告結束，議員張秀華說，嘉菸閒置逾20年，至今還在原地踏步，當初期待「北松菸、南嘉菸」同時轉型活化，現在連屏東菸廠也活化轉型，趕上北松菸，但嘉菸今年未編預算，進度落後，原地踏步。

張秀華要求盧怡君加快進度，質疑文化局與觀光新聞處對嘉菸轉型活化工作，橫向連繫出問題，權責不清，她說，市府去年計畫分3年編預算，分別是頭一年1200萬元、2024年5700萬元、2025年7650萬元，今年未編列預算，國發會補助的整修工程也未發包。

盧怡君說，舊菸葉廠轉型活化，採分區整備、分區活化進行，國發會補助400萬元整修，3年預算今年會編列，文化局與觀新處橫向連繫沒問題，觀新處是影視音作業單一窗口，10、11號倉庫規畫做行政中心、展覽場等多用途，轉型後入口在自由路，文化局會加緊腳步趕上進度，早日打開嘉菸。

嘉市議員張秀華(右)質詢文化局長盧怡君，批舊嘉義菸葉廠活化轉型影視音基地進度落後，原地踏步。記者魯永明／翻攝
嘉市議員張秀華(右)質詢文化局長盧怡君，批舊嘉義菸葉廠活化轉型影視音基地進度落後，原地踏步。記者魯永明／翻攝

文化局 嘉義 松菸

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