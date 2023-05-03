運水計畫助灌溉 台南芒果收成可望穩定

南部地區水情不佳，山區的芒果等農作也面臨灌溉水源不足情形，南水局與台南市政府合作，調派水車從虎頭埤水庫載水到山區，估計已運送5500噸灌溉用水，可望穩定芒果收成。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，台南市玉井、楠西、左鎮及南化等山區是國內重要芒果產地，南部地區今年春雨不如預期，目前正是芒果結果期，果樹若無足夠水份，果實恐會長不大甚至落果。

南水局指出，為協助山區農民解決灌溉問題，與南市府合作自4月12日起，從新化虎頭埤水庫載水提供山區農民灌溉，並於楠西、玉井、南化及左鎮等地設置29處取水點，共有11輛水車持續載運，迄今已載運484趟，約5500噸農業灌溉水供農民使用，協助農民度過難關，以確保芒果產量。

南水局指出，目前正值南部地區抗旱最後一哩路，除了穩定提供民生、農業、工業等各標的用水、並嚴控水庫出水量，因旱象尚未緩解，在梅雨鋒面來臨降下甘霖前，盼民眾及各產業用水大戶持續配合政府採行相關政策，落實節水措施。