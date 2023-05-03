快訊

中一中「烯環鈉」歧視原住民 校長鞠躬道歉：願接受懲處

評／郭董提高雄半屏山蓋核電廠 環境工作者指與國際趨勢不符

罰小學生？美光規定「有缺失罰寫50次」 內行人曝：台積電也有

運水計畫助灌溉 台南芒果收成可望穩定

中央社／ 台南3日電

南部地區水情不佳，山區的芒果等農作也面臨灌溉水源不足情形，南水局與台南市政府合作，調派水車從虎頭埤水庫載水到山區，估計已運送5500噸灌溉用水，可望穩定芒果收成。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，台南市玉井、楠西、左鎮及南化等山區是國內重要芒果產地，南部地區今年春雨不如預期，目前正是芒果結果期，果樹若無足夠水份，果實恐會長不大甚至落果。

南水局指出，為協助山區農民解決灌溉問題，與南市府合作自4月12日起，從新化虎頭埤水庫載水提供山區農民灌溉，並於楠西、玉井、南化及左鎮等地設置29處取水點，共有11輛水車持續載運，迄今已載運484趟，約5500噸農業灌溉水供農民使用，協助農民度過難關，以確保芒果產量。

南水局指出，目前正值南部地區抗旱最後一哩路，除了穩定提供民生、農業、工業等各標的用水、並嚴控水庫出水量，因旱象尚未緩解，在梅雨鋒面來臨降下甘霖前，盼民眾及各產業用水大戶持續配合政府採行相關政策，落實節水措施。

芒果 農民 水庫

延伸閱讀

明起連3天暖如夏「高溫上看36度」 周末鋒面到雨炸全台

芒果「在欉黃ㄟ」未必好吃 採收時程影響果肉滋味

300年芒果老樹嚴重腐朽 南投縣府地方共同修剪搶救

南水局全天監控高屏溪水質 甲仙堰今水量低於百年大旱

相關新聞

沙又甜的西瓜太熱賣！ 雲林瓜農不敢開鐵門：麥擱來啊

雲林西瓜進入產季，種植面積最大宗的二崙鄉，街道上隨處可見瓜農自產自銷，種植近7公頃大西瓜的廖營餘，本期採收8成、約700...

每月只花1千 泰國移工蘇拉才工作積極自律獲全國模範移工

雲林縣政府與雲林縣職業總工會今天表揚模範勞工，來自泰國的移工蘇拉才在台工作13年，在台朔重工表現優異、生活自律，獲得主管...

守護芒果收成 南水局揪南市府已調撥5500噸救命水供灌

台南地區愛文芒果預估下月將採收，今年旱象嚴重需水供灌殷切，水利署南區水資源局與台南市政府自上月12日迄今已調撥5500噸...

疫情後大道公生熱鬧起來 台南祀典興濟宮發送魯麵

今天是保生大帝（俗稱大道公）聖誕，台南市北區祀典興濟宮舉辦慶典活動，中午準備500份魯麵發送信徒及來廟戶外教學的大學生，...

舊嘉義菸葉廠活化轉型影視音基地 嘉義市議員批原地踏步

嘉義市政府活化3公頃「公36」舊嘉義菸葉廠，2021年整修禮堂完工做影視音基地、第10、11號倉庫展開規畫，市議員張秀華...

嘉惠善化山上鄉親 南市第24條小黃公車「綠2-1」上路

大台南公車路網再添1條生力軍！第24條小黃公車「綠2-1」線，今在山上天后宮前舉行啟航典禮，除每天有3班固定往返善化、山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦