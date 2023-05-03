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台南白河蓮田面積略減 5/7蓮花節開幕吸引遊客

中央社／ 台南3日電

台南白河區蓮花產業遠近馳名，近日已進入開花期，今年因缺水，蓮田面積較往年略減，但花況不錯，白河區公所將於7日舉辦蓮花節開幕活動，盼吸引更多遊客前往賞花

台南市政府今天發布新聞稿指出，白河蓮花節自84年開始辦理，至今已有28年歷史，是台灣最早辦理的產業文化活動之一，白河的蓮花、蓮子、藕粉，遠近馳名，每到蓮花季總吸引許多遊客、攝影愛好者前往朝聖。

市府指出，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸穩定，又適逢5月母親節檔期，蓮花花瓣就像母親呵護孩子的那雙手，民眾不妨趁機安排一趟台南旅遊，到白河賞蓮、東山喝咖啡，共度溫馨五月天。

白河蓮花節主辦單位白河區公所指出，今年因缺水，蓮農多僅利用抽水站汲取頭前溪、八掌溪水、自行鑿井，或仰賴已有300年歷史的白河埤圳，初估今年蓮田面積約150至170公頃，雖較往年略少一些，但花況仍相當美麗，蓮花節開幕活動將於7日登場，宣告蓮花季開始，整個夏季都是賞花期。

台南市政府指出，黃偉哲上任後重視溪北（曾文溪以北）地區建設，包括分段整治市道172甲線路樹竄根及路肩隆起、林初埤小南海周邊觀光路線道路品質提升計畫，並在去年底完成市道172線安溪寮至白河區道路拓寬工程，讓通往白河地區的道路平坦美觀，也提升觀光遊憩品質。

白河 台南 賞花

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