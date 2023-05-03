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嘉惠善化山上鄉親 南市第24條小黃公車「綠2-1」上路

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
嘉惠善化及山上區鄉親，南市第24條小黃公車「綠2-1」今上路。記者謝進盛／攝影
嘉惠善化及山上區鄉親，南市第24條小黃公車「綠2-1」今上路。記者謝進盛／攝影

大台南公車路網再添1條生力軍！第24條小黃公車「綠2-1」線，今在山上天后宮前舉行啟航典禮，除每天有3班固定往返善化、山上區，乘客也可前一天預約2人以上搭乘，使用市民卡敬老卡、愛心卡可免費搭乘，讓公共運輸更到位。

「綠2-1」線小黃公車，每天從善化轉運站發車時間分別為上午6點10分、下午2點、傍晚5點25分，山上豐德發車時間為上午6點55分、下午2點35分、晚上6點10分，沿途經過善化啤酒廠、山上市場、玉峰里，台南市長黃偉哲上午主持啟航儀。

他說，「綠2-1」線，連絡山上、善化，也是兩地首條小黃公車服務。除固定班次，也可預約接送，時間為每日早上6點到晚上10點。只要2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能進行預約。

黃偉哲表示，南市力拚小黃公車照顧鄉親，推動迄今滿意度達95%，更獲中央表揚，市府持續努力守護弱勢地區交通權益。

市府交通局長王銘德表示，「綠2-1」是南市第24條小黃公車路線，服務範圍已達19個行政區，總搭乘人次已上看10萬人，今年上半年度已爭取中央補助經費859萬，已通車4條，還有7條將陸續上路，下半年計畫也已研擬，力拚把小黃公車開到大台南每個角落。

王銘德指出，「綠2-1」主要行經山上區玉峰里和平陽里，因不在主幹道，過去只能由傳統公車以延駛或繞駛方式駛入，造成路線彎繞且班次無法增加，改為小黃公車後，可依出行需求時段預約，更兼能改善原有公車的營運效率，創造多贏。

南市公共運輸處處長吳俁之表示，感謝嘉義區監理所長黃萬益支持，南市小黃公車收費則比照公車，享有基本里程免費、2小時內轉乘等優惠，使用市民卡敬老卡、愛心卡亦可免費搭乘，相當便利實惠，而「綠2-1」小黃公車由港龍大車隊股份有限公司（台一大車隊）提供服務，叫車專線：（06）3000000，歡迎市民朋友們多加利用。

嘉惠善化及山上區鄉親，南市第24條小黃公車「綠2-1」今上路。記者謝進盛／攝影
嘉惠善化及山上區鄉親，南市第24條小黃公車「綠2-1」今上路。記者謝進盛／攝影
嘉惠善化及山上區鄉親，南市第24條小黃公車「綠2-1」今上路。記者謝進盛／攝影
嘉惠善化及山上區鄉親，南市第24條小黃公車「綠2-1」今上路。記者謝進盛／攝影

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