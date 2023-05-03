台南贈愛丁堡台英早期交流繪本 當地圖書館供借閱
英國蘇格蘭愛丁堡市議會議長戴伊（Cammy Day）3月底到台南參訪時，獲台南市府贈送100套講述台英早期交流歷史的故事繪本，當地時間2日在愛丁堡中央圖書館舉行受贈儀式。
台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南可說是與愛丁堡、蘇格蘭淵源最深的台灣城市，不管是馬雅各醫師、巴克禮牧師，或是繪本提到的伊萊莎牧師娘、宋伊莉莎白醫師，都與台南連結深厚，因為有他們為愛遠航而來的犧牲奉獻，使台南與台灣在醫療、教育、水利上逐漸邁向現代化。
黃偉哲指出，直到今天，台灣民眾仍然享受這些恩澤，也時刻紀念他們的貢獻，透過這次捐贈繪本，希望讓遠在愛丁堡的孩子們更加認識台南、台灣，並暸解雙方在歷史長河中曾經產生的良善互動。
黃偉哲進一步提到，上次戴伊來訪時表達希望與台南持續交流合作的意願，這不僅是因為密切歷史緣分，更是出於兩市抱持相似的願景與價值，都重視自由民主、環境永續、科技創新，也同樣看重文化藝術的發展，期盼台南與愛丁堡可以有更多具體合作，讓百年前至今奠下的良好情誼能綿延不絕。
台南市政府指出，戴伊在「為愛遠航：伊萊莎牧師娘的故事、宋伊莉莎白醫師的故事」繪本受贈儀式表示，從來自愛丁堡的馬雅各醫師在19世紀建立台灣第一間醫院起，直到現今與台灣的貿易、文化仍往來頻繁，期盼能更深化合作，而這些繪本除了在愛丁堡圖書館供民眾借閱，也會流通到學校。
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