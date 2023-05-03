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嘉義啟動市民健康篩檢 前8000人還有早鳥禮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市民整合性健康篩檢，今天啟動，符合資格民眾可免費健康檢查。記者李宗祐／攝影
嘉義市民整合性健康篩檢，今天啟動，符合資格民眾可免費健康檢查。記者李宗祐／攝影

疫情關係停辦的嘉義市民整合性健康篩檢，今天由嘉義市長黃敏惠與整篩醫療院所代表共同啟動；為提高市民意願，除了有免費接送方案外，前8000人完成者還有早鳥禮。市長黃敏惠表示，歷經3年多疫情考驗深刻體認健康的重要，鼓勵大家早期發現早期治療。

衛生局表示，即日起至10月15日止，30歲以上市民持身分證及健保卡前往聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、陽明及慶昇等6家醫院接受免費健康檢查。

黃敏惠表示，受疫情影響，降低民眾到醫院篩檢的意願，去年健檢人數較疫情前的2019年減少37.5%。一旦錯過早期發現早期治療的黃金期，後續進展成晚期的機率就大大提升。統計2017年至2022年，整篩累計服務20萬2156人次的市民，發現269位癌症個案，這些民眾在醫院協助下及早治療，減少後端龐大醫療費用支出及民眾的生命損害。

為鼓勵市民健康篩檢，前8000名完成篩檢者贈早鳥禮（早餐1份及精緻文創環保袋1份）；首次參加整篩的民眾可享B、C型肝炎篩檢，前4000名加贈首篩好禮-微波保鮮盒1份。可多加利用「線上預約」功能。

黃敏惠表示，今年與6家整篩服務院所、銀髮健身俱樂部及國民運動中心合作加碼檢查項目及加值健康服務。整篩為65歲以上長者增加「迷你營養評估、手握力及口腔健康問卷」，經由評估長者若有肌力不足風險，市府提供運動體驗券；市民若有血壓、血糖、三酸甘油酯偏高，加上腹部肥胖及高密度脂蛋白膽固醇偏低等，除了醫院提供衛教諮詢外，國民運動中心提供免費運動體驗券，鼓勵規律運動，控制體重及三高，預防慢性病。

衛生局長廖育瑋表示，衛生局將於6~9月期間推出「里里到站免費專車」接送方案，整篩專車將行駛全市84里約150個點接送民眾到院服務，民眾可搭乘市電動公車到醫院接受服務，醫院也推出揪3-4人免費專車接送服務，各里詳細接送時間、地點、相關活動訊息請參閱整篩專刊，專刊預計5月由鄰里長協助發送給每家戶，或至嘉義市政府衛生局官網整篩專區瀏覽或電洽衛生局05-2338066

因疫情停辦的嘉義市民整合性健康篩檢今天啟動儀式後合照。記者李宗祐／攝影
因疫情停辦的嘉義市民整合性健康篩檢今天啟動儀式後合照。記者李宗祐／攝影
因疫情停辦的嘉義市民整合性健康篩檢由嘉義市長黃敏惠（中）與6家醫院代表共同啟動。記者李宗祐／攝影
因疫情停辦的嘉義市民整合性健康篩檢由嘉義市長黃敏惠（中）與6家醫院代表共同啟動。記者李宗祐／攝影

衛生局 運動 疫情

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