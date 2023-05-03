阿里山林鐵LOGO新視覺 勇奪2023年德國iF設計獎

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）今天上午發布阿里山林鐵LOGO新視覺榮獲2023年德國iF設計獎喜訊，從全球近1萬1千件參賽作品脫穎而出，獲20多國家133位評審青睞，勇奪2023年iF設計獎，林鐵新形象設計，揚名國際。

日前德國iF設計獎2023年得獎名單揭曉，阿里山林鐵品牌新識別以「穿梭山林歷史，細賞窗中景致風光」概念，從全球逾萬件作品脫穎而出，拿下「傳達設計企業品牌識別」獎項。

林鐵及文資處表示，林鐵LOGO繼2022年獲金點設計獎後，再度榮獲名列世界3大設計獎的2023年德國iF設計獎，從56個參賽國家，破萬件作品中，獲百位國際評審肯定。

林鐵及文資處指出，自2018年7月1日成立以來，突破傳統形象，攜手囍樹設計團隊，耗時1年時間，打造新視覺系統及LOGO，並於2021年9月3日發表。

新阿里山林鐵LOGO，以展現林鐵在鐵道運輸、林業文化與豐富山林3個重點發想，象徵觀光時代的經典紅色車頭及窗景為識別，由LOGO帶出林鐵多樣景致刻劃全新識別，打造百年林鐵品牌新形象。

林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山小火車承載著人文、自然與林業共生的獨特聚落風情，2020年起導入美學設計力，新識別視覺設計、記憶阿里山特展、車庫園區景觀設計、栩悅號及福森號等，為百年文化資產注入新活力，重塑阿里山林鐵形象。