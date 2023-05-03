快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

阿里山林鐵LOGO新視覺 勇奪2023年德國iF設計獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
阿里山林鐵LOGO新視覺榮獲2023年德國iF設計獎。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵LOGO新視覺榮獲2023年德國iF設計獎。圖／林鐵及文資處提供

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）今天上午發布阿里山林鐵LOGO新視覺榮獲2023年德國iF設計獎喜訊，從全球近1萬1千件參賽作品脫穎而出，獲20多國家133位評審青睞，勇奪2023年iF設計獎，林鐵新形象設計，揚名國際。

日前德國iF設計獎2023年得獎名單揭曉，阿里山林鐵品牌新識別以「穿梭山林歷史，細賞窗中景致風光」概念，從全球逾萬件作品脫穎而出，拿下「傳達設計企業品牌識別」獎項。

林鐵及文資處表示，林鐵LOGO繼2022年獲金點設計獎後，再度榮獲名列世界3大設計獎的2023年德國iF設計獎，從56個參賽國家，破萬件作品中，獲百位國際評審肯定。

林鐵及文資處指出，自2018年7月1日成立以來，突破傳統形象，攜手囍樹設計團隊，耗時1年時間，打造新視覺系統及LOGO，並於2021年9月3日發表。

新阿里山林鐵LOGO，以展現林鐵在鐵道運輸、林業文化與豐富山林3個重點發想，象徵觀光時代的經典紅色車頭及窗景為識別，由LOGO帶出林鐵多樣景致刻劃全新識別，打造百年林鐵品牌新形象。

林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山小火車承載著人文、自然與林業共生的獨特聚落風情，2020年起導入美學設計力，新識別視覺設計、記憶阿里山特展、車庫園區景觀設計、栩悅號及福森號等，為百年文化資產注入新活力，重塑阿里山林鐵形象。

德國iF設計獎(iF Design Award)成立於1953年，與美國IDEA獎、德國紅點設計獎共同名列世界3大設計獎，有9大參賽項目，並以公正獨立、最高誠信、國際多元為象徵，可謂是全球最負盛名的設計獎項之一。

阿里山林鐵LOGO新視覺榮獲2023年德國iF設計獎。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵LOGO新視覺榮獲2023年德國iF設計獎。圖／林鐵及文資處提供

阿里山 德國

延伸閱讀

莎妹劇團「親愛的人生」 前進德國新戲劇藝術節

德國推全國性交通月票 1662元公車地鐵火車搭到飽

德國：目前沒有禁止向中國出口製造半導體所需化學品計畫

傳德國可能限制對中國出口製造半導體用化學品

相關新聞

嘉惠善化山上鄉親 南市第24條小黃公車「綠2-1」上路

大台南公車路網再添1條生力軍！第24條小黃公車「綠2-1」線，今在山上天后宮前舉行啟航典禮，除每天有3班固定往返善化、山...

台南市南區華南地下道施工 即日起路肩封閉到下月23日

台南市南區中華南路一段從國民路至華南地下道，因側溝及人行道改善工程施工，該路段部分路肩封閉。警方今天說，該路段往來車流量...

嘉義啟動市民健康篩檢 前8000人還有早鳥禮

因疫情關係停辦的嘉義市民整合性健康篩檢，今天由嘉義市長黃敏惠與整篩醫療院所代表共同啟動；為提高市民意願，除了有免費接送方...

為愛遠航 台南捐贈100套繪本抵達愛丁堡

3月底英國愛丁堡議長Cammy Day到訪台南期間，市長黃偉哲捐贈了100套講述台英早期交流歷史的「為愛遠航：伊萊莎牧師...

阿里山林鐵LOGO新視覺 勇奪2023年德國iF設計獎

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（林鐵及文資處）今天上午發布阿里山林鐵LOGO新視覺榮獲2023年德國iF設計獎喜訊...

月薪2.6萬 嘉縣府80個暑假工讀機會26日報名截止

嘉義縣政府暑期工讀徵才！今年共有80個公部門工讀機會，包括縣府、警消、戶政及地政等單位，每月薪資2萬6400元，設籍嘉義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦