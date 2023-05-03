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旱象人力缺面積少4成 白河蓮花節周日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
白河蓮花節周日登場，今年旱象嚴重栽種面積少4成，花況仍有看頭。記者謝進盛／攝影
白河蓮花節周日登場，今年旱象嚴重栽種面積少4成，花況仍有看頭。記者謝進盛／攝影

台南白河蓮花季本周日登場，因長期缺工及今年旱象嚴重，栽種面積少近4成，正值初綻花況約2成，已有部分遊客捷足先登來賞蓮。

白河蓮花節自1995年辦理，已有28年歷史，是台灣最早辦理的產業文化活動之一，每吸引許多遊客、攝影愛好者前來朝聖。市府表示，隨著疫情穩定，又適逢五月溫馨母親節，歡迎全國民眾闔家來台南旅遊，到白河賞蓮、到東山喝咖啡，一起共度溫馨五月天。

栽種蓮花得大量人力，地方長期人口外流勞動人力老化，加上這幾年時為缺水所苦，也影響蓮花種植面積，往年白河蓮田面積約在250公頃上下，今年南部水情嚴峻，不少老農選擇種稻不種蓮，蓮田面積150至170公頃，減少約4成，讓外界憂心不已。

白河區公所表示，今年因缺水，蓮農只能利用抽水站汲取頭前溪、八掌溪水或自行鑿井、仰賴已有300年歷史的白河埤圳，蓮田面積雖減少，花況仍是相當美麗，白河區公所粉絲專頁將提供今年蓮花花況，目前開花約2成，攝影愛好者及遊客們可參考前往。

為讓遊客的行程更加豐富，今年蓮花季也安排經典路線，串聯白河關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等周邊景點，讓民眾更能深度體驗台南溪北農村地區之美。

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