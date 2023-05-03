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噪音車擾民 嘉市加強取締

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市後火車站一帶、新民路被反映改裝車輛深夜擾民，市警局將安排稽查勤務。圖為先前聯合稽查情形。圖／嘉義市警局提供
嘉義市後火車站一帶、新民路被反映改裝車輛深夜擾民，市警局將安排稽查勤務。圖為先前聯合稽查情形。圖／嘉義市警局提供

嘉義市西區後火車站一帶近來半夜常有改裝車呼嘯而過，居民直呼變成「改裝排氣管天堂」，新民路也有民眾指要戴耳塞入眠來阻絕改裝車噪音，市議員王浩接獲陳情，昨天質詢要求市府加強取締；嘉市警察局長陳炯旭、環保局長李佳禾都允諾針對改裝車輛出沒熱門路段加強稽查取締。

嘉市警局交通隊表示，上月27日有接獲1999轉報陳情案，署名「小孩子被嚇醒的憤怒母親」指出後火車站一帶改裝車噪音擾民，已著手查處，近期再規畫主動攔查勤務，會針對民眾反映路段，連續多天加強密度巡邏。

王浩昨在市議會定期會拿「請向飆車族、改裝族宣戰！」字牌質詢市警局長陳炯旭「半夜都睡得安心嗎？」因接獲市民陳情，嘉市後火車站友忠路、北港路變成改裝排氣管天堂，有競速車輛，嬰兒半夜被驚醒，新民路附近2、3年也每天飽受噪音困擾，要戴耳塞才能入眠，希望還給市民清靜環境。

陳炯旭答詢說有編排勤務取締噪音、改裝車，也持續與環保局聯合稽查。

市警局交通隊也表示，去年12月1日到今年4月通報環保局改裝噪音車輛共311件、環保局依噪音管制法裁罰52件，目前噪音照相的科技執法，用於小雅路蘭潭國小、民族路民族國小、世賢路四段和美源街口，是否適用後火車站等區域，會先與環保局會勘。

噪音 火車站 環保局長

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