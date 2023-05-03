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推市地重劃 南市加速公墓遷葬

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市永康二王公墓位於永康區中心地帶，市議員朱正軒要求加速遷葬，促進地方發展。圖／朱正軒提供
台南市永康二王公墓位於永康區中心地帶，市議員朱正軒要求加速遷葬，促進地方發展。圖／朱正軒提供

台南市政府推動公墓遷葬，緊鄰市中心的南區南山公墓、永康區二王公墓進度備受地方關注，昨天成為議員質詢焦點，認為二王公墓將有永康全民運動中心進駐，但數十年來遲未推動遷葬，導致市地重劃進度延宕，要求加速遷葬進度；民政局長姜淋煌說，遷葬作業6月起辦理墳墓補償金清冊，無墓主墳墓年底前代為遷葬。

市議員朱正軒指出，二王公墓位於永康蛋黃區，鄰近總圖及永康創意園區，未來還有永康全民運動中心，但數十年來遲未推動遷葬，致該區域市地重劃進度延宕，連帶影響住宅區新闢及公園綠地等公設開發，要求民政局加速遷葬進度。

議員黃肇輝表示，二王公墓內的基督教墓園因有墓主認為具文化歷史意義，要求保留，已進入文資審議階段，但也有墓主反映，若無法保留必須遷建，如要進永康區納骨塔，盼能另闢出入口，避開燒香處；也有墓主反映，全市有11處納骨塔設基督教、天主教專區，希望有更多納骨塔比照設置。

民政局長姜淋煌說，南山公墓是部分範圍遷葬，規畫殯葬服務專區、古蹟古墓保留區，已進入文資審議階段；二王公墓遷葬作業6至9月辦理補償金清冊，若自行遷葬，可在7至9月申請補償金並選定塔位，無墓主認領的墳墓10至12月代為遷葬。

生命事業科長許博森說，基督教墓園共1400餘門，將待文化資產價值評估後再行作業，若市府有滾動調整，地政局將擇日召開地方說明會。

議員 補償金 運動 文化資產 古蹟

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