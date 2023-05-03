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雲林媽祖醫院健身房 客製長輩課程

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
中國醫藥大學北港附設醫院和雲林縣府合作打造銀髮智能健身俱樂部，由專人為老人設計並指導最有效率的運動。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院和雲林縣府合作打造銀髮智能健身俱樂部，由專人為老人設計並指導最有效率的運動。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府和中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）合作打造銀髮智能健身俱樂部，昨天啟用，引進先進科技體檢系統，檢測肌肉量、體脂與骨質等指數，結合營養師、治療師設計精準的運動和飲食，並記錄追蹤隨時掌握健康指數，課程即日起受理報名，第1年免費，第2年每項運動只收50元，名額有限。

副縣長謝淑亞、媽祖醫院院長吳錫金、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人主持揭牌儀式，蔡咏鍀分享多年來走路曬太陽的運動成果，鼓勵大家多運動顧身體。

吳錫金說，健身俱樂部結合媽祖醫院的護理部、復健科、營養科等，透過專人為老人預防失智、肌少症設計健身課程及飲食，每周兩次120分鐘有氧訓練，記錄追蹤讓長者掌握體能變化，減少生病吃藥是最佳的預防醫學。

院方社區健康室副主任周佳霓說，俱樂部結合先進的檢測儀器為長者量測分析肌肉量、骨質密度和體脂，由復健師、營養師依個人體能設計最有效率的運動處方，專人指導運動，運動醫學系學生也提供運動按摩服務。

縣府計畫處長李明岳說，全縣預計設18處，收費標準由各據點自訂。

院方指出，專為老人設計的健身課程5月開跑，每期12周，即日起至5月12日中午12時止受理報名，限額100名，前1年免費，第2年每項運動只收50元，詳情電洽（05）7837901＃1068。

運動 健身 媽祖 北港朝天宮 治療師 中國醫藥大學

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