雲林媽祖醫院健身房 客製長輩課程

雲林縣政府和中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）合作打造銀髮智能健身俱樂部，昨天啟用，引進先進科技體檢系統，檢測肌肉量、體脂與骨質等指數，結合營養師、治療師設計精準的運動和飲食，並記錄追蹤隨時掌握健康指數，課程即日起受理報名，第1年免費，第2年每項運動只收50元，名額有限。

副縣長謝淑亞、媽祖醫院院長吳錫金、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人主持揭牌儀式，蔡咏鍀分享多年來走路曬太陽的運動成果，鼓勵大家多運動顧身體。

吳錫金說，健身俱樂部結合媽祖醫院的護理部、復健科、營養科等，透過專人為老人預防失智、肌少症設計健身課程及飲食，每周兩次120分鐘有氧訓練，記錄追蹤讓長者掌握體能變化，減少生病吃藥是最佳的預防醫學。

院方社區健康室副主任周佳霓說，俱樂部結合先進的檢測儀器為長者量測分析肌肉量、骨質密度和體脂，由復健師、營養師依個人體能設計最有效率的運動處方，專人指導運動，運動醫學系學生也提供運動按摩服務。

縣府計畫處長李明岳說，全縣預計設18處，收費標準由各據點自訂。

院方指出，專為老人設計的健身課程5月開跑，每期12周，即日起至5月12日中午12時止受理報名，限額100名，前1年免費，第2年每項運動只收50元，詳情電洽（05）7837901＃1068。