轎篙筍減產8成收購價飆 阿里山筍農嘆賺不到

嘉義縣阿里山地區特產高山轎篙筍受嚴重旱災及竹簇葉病影響，今年減產約8成，傳出商人開出每公斤40元的天價搶筍，但筍農嘆「無筍可割」享受不到高價的喜悅；阿里山鄉里佳社區合作社理事長汪建光說，轎篙筍受危害情況愈來愈嚴重，又缺年輕人投入種植，未來恐消失。

「筍量少到連獼猴偷吃都不夠！」竹崎鄉筍農劉嘉盛說，春雨沒下土壤含水量太低，近期有下雨仍來不及補充，影響產量；竹崎鄉中和村長洪銀盛說，奮起湖和石棹是台灣主要轎篙筍產區，目前筍量寥寥無幾，多數筍農甚至未開工，苦不堪言。

阿里山鄉里佳合作社經理武清貞指出，轎篙筍昨天開始採收1個半月，首日僅收成1000公斤，往年每日採收平均約6000至7000公斤，最高會超過1萬公斤，今年預估減產逾8成，相對加工製成的桶筍量也會大幅減少。

往年轎篙筍均價1公斤約30元，阿里山鄉山美村筍農莊信然說，商人搶筍普遍提高價格，以往頂多一斤35元，今年產季開盤直接大漲到1公斤40元，創新高，只是農民沒筍能收割也賺不到。

里佳合作社理事長汪建光分析，竹簇葉病危害情況愈來愈嚴重，從高海拔1200至1500公尺，向下蔓延至海拔1000公尺，即使要重新種植，也無年輕人願意返鄉，未來轎篙筍恐消失。