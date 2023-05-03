聽新聞
test
0:00 / 0:00

轎篙筍減產8成收購價飆 阿里山筍農嘆賺不到

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣阿里山地區的轎篙筍今年受旱災和竹簇葉病害，產量大減。圖／農民莊信然提供
嘉義縣阿里山地區的轎篙筍今年受旱災和竹簇葉病害，產量大減。圖／農民莊信然提供

嘉義縣阿里山地區特產高山轎篙筍受嚴重旱災及竹簇葉病影響，今年減產約8成，傳出商人開出每公斤40元的天價搶筍，但筍農嘆「無筍可割」享受不到高價的喜悅；阿里山鄉里佳社區合作社理事長汪建光說，轎篙筍受危害情況愈來愈嚴重，又缺年輕人投入種植，未來恐消失。

「筍量少到連獼猴偷吃都不夠！」竹崎鄉筍農劉嘉盛說，春雨沒下土壤含水量太低，近期有下雨仍來不及補充，影響產量；竹崎鄉中和村長洪銀盛說，奮起湖和石棹是台灣主要轎篙筍產區，目前筍量寥寥無幾，多數筍農甚至未開工，苦不堪言。

阿里山鄉里佳合作社經理武清貞指出，轎篙筍昨天開始採收1個半月，首日僅收成1000公斤，往年每日採收平均約6000至7000公斤，最高會超過1萬公斤，今年預估減產逾8成，相對加工製成的桶筍量也會大幅減少。

往年轎篙筍均價1公斤約30元，阿里山鄉山美村筍農莊信然說，商人搶筍普遍提高價格，以往頂多一斤35元，今年產季開盤直接大漲到1公斤40元，創新高，只是農民沒筍能收割也賺不到。

里佳合作社理事長汪建光分析，竹簇葉病危害情況愈來愈嚴重，從高海拔1200至1500公尺，向下蔓延至海拔1000公尺，即使要重新種植，也無年輕人願意返鄉，未來轎篙筍恐消失。

阿里山 嘉義 均價 奮起湖

延伸閱讀

阿里山區螢火蟲爆發 鄒族部落入夜閃閃發光

搶阿里山轎篙筍創1公斤40高價 筍農悲沒筍採仍一場空

賽事心得／阿里山雲端路跑 第一次體驗海拔2000公尺以上的全馬

恐嚇五一連假阿里山隨機殺人放火燒神木 警追查加派巡邏

相關新聞

南市仁德附幼設案遭撤 地方批黑箱

台南公立幼兒園今年首次招生沒全額滿，正展開2招登記，而仁德區仁德國小、永康區勝利國小、佳里區信義國小3校原規畫新設附設幼...

轎篙筍減產8成收購價飆 阿里山筍農嘆賺不到

嘉義縣阿里山地區特產高山轎篙筍受嚴重旱災及竹簇葉病影響，今年減產約8成，傳出商人開出每公斤40元的天價搶筍，但筍農嘆「無...

雲林媽祖醫院健身房 客製長輩課程

雲林縣政府和中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）合作打造銀髮智能健身俱樂部，昨天啟用，引進先進科技體檢系統，檢測肌肉量、...

推市地重劃 南市加速公墓遷葬

台南市政府推動公墓遷葬，緊鄰市中心的南區南山公墓、永康區二王公墓進度備受地方關注，昨天成為議員質詢焦點，認為二王公墓將有...

噪音車擾民 嘉市加強取締

嘉義市西區後火車站一帶近來半夜常有改裝車呼嘯而過，居民直呼變成「改裝排氣管天堂」，新民路也有民眾指要戴耳塞入眠來阻絕改裝...

曾文水庫蓄水率下探6.43% 水利署：待6月豐水期解渴

南部久旱未雨，全台最大水庫曾文水庫蓄水率下探6.43%。水利署官員表示，因去年降雨少且枯水期持續用水，使得目前蓄水率偏低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦