南市仁德附幼設案遭撤 地方批黑箱

台南公立幼兒園今年首次招生沒全額滿，正展開2招登記，而仁德區仁德國小、永康區勝利國小、佳里區信義國小3校原規畫新設附設幼兒園都遭撤案，市議員郭鴻儀等200多人昨天拉布條抗議仁德國小案是黑箱，高呼「還我幼兒園、守護原有綠地」；市府表示，會依幼兒入園需求滾動評估設置。

教育局表示，教育部國教署以仁德、勝利、信義國小3校工程進度慢且區內的公幼還有許多招生缺額，加上區內幼生人數逐年減少，才決定撤案、並無其他原因考量。據了解，仁德國小增設附幼原本預計明年8月前取得設立許可開園，將招收3班共76名學生。

議員郭鴻儀、仁德區仁義里長鍾銘洋、一甲里長楊富田及鄉親等約200人昨到仁德國小附幼預定園址「文小1學校用地」抗議遭黑箱作業，要求此案不得撤銷、預定地也不得廢除徵收，且附近3個里人口已超過2萬人還持續增加，評估設附幼的項目、數值都沒公開透明。

郭鴻儀說，2.2公頃的文小1預定地被稱為正義公園，是緊鄰市區少有的完整綠地，有籃球場、機車考照練習場等多功能，傳出撤案後立即有建商與地主提出申請廢止徵收，「被撤銷我們都不知道、反而財團先知道」，政府缺乏先跟地方溝通。

教育局解釋，仁德區鄰近東區，新建房舍與移入人口持續增加，文小1用地位處適中，因此即使有人申請廢止徵收，基於優先考量維護受教權，不會廢止徵收，目前步道、運動設施持續提供使用，至於新建仁德國小附幼案，未來視新增幼兒就近入園需求，會再審慎評估設置。

另，永康區勝利國小增設附幼案被撤，地方人士認為該處是住商文教區，10分鐘內車程區域近2年新建大樓戶數超過3000戶，應也有就學需求。