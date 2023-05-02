南市前議長李全教參選立委 「不讓賴清德得逞」

台南市議會前議長李全教昨晚參加大台南市婦女會母親節活動，宣布參選南市立委第4選區選舉，他強調沒賄選，是遭政治迫害，自己最清楚副總統賴清德，要用這次選舉和賴清德講清楚說明白，為自己的清白辯護。國民黨台南市黨部主委林進旺認為有勝選機會，以「老人吃麻油」形容選情會很熱鬧。

也是前立委的李全教昨晚在台南市新營區參加大台南市婦女會的母親節慶祝活動，宣布要參選第4選區永康、新化、新市區的立委，挑戰民進黨新潮流林宜瑾。李全教今天表示，台南是民進黨賴清德的本命區，賴獲提名參選下屆總統，揚言要在台南拿7成選票；因國民黨這次在台南的立委選舉格局太弱，若無法拉高氣勢，真的可能總統選舉得票率會被民進黨拿7成，由於在地議員林燕祝身體不佳，表示不選，經徵求年輕人出來挑戰，也沒人有意願，民調顯示，自己出來有勝選希望，因此決定參選。

李全教說，8年前市議長選舉被指賄選判有罪，但他根本沒賄選，而是被法官以預備賄選判刑9個月，預備賄選是思想犯，但也要查到錢才算，就如預備殺人也要有查到凶器，但沒有查到任何錢卻被判有罪，是政治迫害。這次出來參選是要為自己的清白辯護，遺憾的是之前黨內有不明就裡人士跟著民進黨起鬨。「我最清楚賴清德」，這次出來就是要和賴清德講清楚說明白，並拉抬國民黨在台南的聲勢，不讓民進黨得逞。

國民黨台南市黨部主委林進旺表示，李全教是受政治迫害才入獄，這次市長選舉，謝龍介在永康、新化都贏黃偉哲，李全教參選有勝出的機會，也能帶動國民黨的氣勢。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝說，李全教是有戰力的好參選人，對國民黨在台南的氣勢大有助益；李的學歷高、有創意，黨內、無黨人士都支持，加上有之前的政治基礎，將是讓對手害怕的競爭者。