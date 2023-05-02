擺脫「行人地獄」 嘉市警大執法
嘉義市警方統計今年1至4月行人交通事故計發生49件，其中肇事原因為車輛行經行人穿越道不停讓行人、未注意車前狀況、行人未依規定行走行人穿越道、行人闖紅燈及行人擅越車道等。市警局已於各易肇事路口設置科技執法取締汽機車不停讓行人，並編排勤務於非號誌化路口取締未依標誌、標線、號誌停車再開等違規行為，以強力執法擺脫「行人地獄」。
市警局表示，為展現嚴正執法決心，杜絕駕駛人僥倖心態，今年5月1日起，配合警政署規劃實施「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法」專案，針對路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車及道路障礙等違規行為加強稽查取締。
市警局長陳炯旭呼籲市民遵守「路權」觀念，謹記汽機車「路口慢看停」，「行人停看聽」，確保交通安全。
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