率先全國男生打HPV疫苗衛生局長遭告 議員鮮花送暖

嘉義市率先全國施打HPV疫苗，遭長期推動醫療預防醫學的嘉義縣梅山鄉民簡明廉批評離譜透頂，並按鈴申告衞生局長廖育瑋瀆職。今天嘉義市議會定期會上議員李奕德特別送上鮮花給廖育瑋表達對衛生局支持、鼓勵。

嘉義市為保護青少年健康，今年特別編列預算，讓嘉義市國中男生同樣享有公費接種服務，男生女生都可以免費接種9價HPV疫苗。

但梅山鄉民簡明廉認為癌症是細胞病變而不是病毒，醫學上有幾百種癌症，要全部接種嗎？還沒打完全部疫苗人就先掛掉了，上月19日他到嘉義市衛生局陳情抗議，並到地檢署按鈴控告衞生局長瀆職，草菅人命，禍害國家未來主人翁。

議員李奕德表示，接種疫苗是經過議會通過，這位民眾怎麼不告議員？他要求局長廖育瑋既然做對的事態度就要強硬，有感衛生局在防疫期間的辛苦，有科長、同仁還因此累倒，對於衛生局受到委屈大感不平，特地送上鮮花鼓勵衛生局團隊。