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因應電動車世代來臨 虎科大與汽材業成立「世祥學院」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
「世祥學院」結合虎科大研發能量，招募並培育新型態車架底盤專業人才。圖／虎科大提供
「世祥學院」結合虎科大研發能量，招募並培育新型態車架底盤專業人才。圖／虎科大提供

因應電動車世代來臨，將面對全球汽車零件供應鏈大換血，雲林虎尾科技大學校長張信良今天與世祥汽材製造廠董事長周仕統簽署合作意向書，期待藉由產學攜手培育新的專業人才及技術研發，加速國內電動車發展及汽車零組件創新研發。

張信良表示，電動車與油車的動力原理完全不同，加上產業數位及智慧化需求，使電動車從設計到製造有了全新理念，尤其許多新創電動車公司加入市場，將使汽車產業重新洗牌。

張信良說，虎科大將陸續與世祥、車輛研究測試中心及德國Frauhofer生產技術研究所（Frauhofer IPT）合作，共同探討電動車底盤零組件開發、生產與實測技術，作為汽車產業國際人才培育的搖籃。

世祥總經理周哲弘表示，世祥汽材以生產汽車底盤懸吊零組件於業界享有盛名，獲得全球車商與國家磐石獎認同。虎科大與世祥面對汽車電動化趨勢，將於世祥斗南廠區合作成立「世祥學院」，招募並培育新型態車架底盤設計、生產與測試等專業人才及技術合作。

他說，未來「世祥學院」將結合虎科大研發能量，輔導培訓學生或公司研發人員進行產品開發之數位設計、加工及生產模擬與管理，並設立符合汽車產業國際及國家標準之底盤零件測試實驗室，以實測驗證產品開發品質與效能。

虎科大校長張信良（右）致贈紀念品予世祥總經理周哲弘，象徵雙方推動國內電動車發展及技術創新。圖／虎科大提供
虎科大校長張信良（右）致贈紀念品予世祥總經理周哲弘，象徵雙方推動國內電動車發展及技術創新。圖／虎科大提供
虎科大與世祥攜手成立「世祥學院」，推動國內電動車發展及技術創新。圖／虎尾科大提供
虎科大與世祥攜手成立「世祥學院」，推動國內電動車發展及技術創新。圖／虎尾科大提供
因應電動車世代來臨，虎科大校長張信良表示，未來人才養成以實務能力為主，希望與世祥強強聯手，向上推進電動車產業發展。圖／虎科大提供
因應電動車世代來臨，虎科大校長張信良表示，未來人才養成以實務能力為主，希望與世祥強強聯手，向上推進電動車產業發展。圖／虎科大提供
虎科大校長張信良(右)與世祥董事長周仕統代表簽署合作，產學攜手更新汽車產業價值鏈。圖／虎尾科大提供
虎科大校長張信良(右)與世祥董事長周仕統代表簽署合作，產學攜手更新汽車產業價值鏈。圖／虎尾科大提供

虎尾科技大學 雲林

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