融入運河地景 台南耶誕主燈「點一盞燈報平安」獲國際大獎

台南市府團隊打造歲末節慶觀光活動及亮點燈飾裝置藝術，營造節慶氛圍，提供市民及遊客歡慶佳節的休憩場域，2022年以「點一盞燈報平安」為主，今年首度報名參加國際獎項協會International Awards Associates（IAA）的重點設計賽事缪思設計大獎（Muse Design Awards），初試啼聲就一舉囊括2金2銀，在國際舞台上大放異彩。

2022年台南聖誕燈節主題聖誕樹燈以「點一盞燈報平安」為主題，委由國立雲林科技大學視覺傳達設計系所操刀，透過設計團隊巧思，搭配運河水景，營造璀璨亮麗的獨特造型聖誕樹。

設計團隊雲林科技大學視覺傳達設計系黃雅玲教授表示，設計靈感來自於受連續3年疫情影響，以及俄烏戰爭殘酷事實所引發，希望構築人類平安、和平的概念進行思考，將聖誕燈飾布置串接參觀民眾對於平安的祈求與祝福，讓這些祝福交織成溫暖的網絡，透過充滿祝福的聖誕樹，在歲末時節化為安穩的力量傳遞給參觀的民眾，也照亮台南夜晚，點亮市民心中溫暖的燈。

市長黃偉哲表示，感謝國立雲林科技大學視覺傳達設計系所的努力，運用有限的經費預算，發揮巧思搭配台南地景特色，讓傳統節慶燈飾轉變成節慶限定版的公共藝術創作，營造出獨一無二的台南聖誕燈節，也透過主題聖誕樹設計，傳達出不同的城市視野。