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維護行人安全執法首日 南警槓上開花查獲毒品案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市警方昨天起展開維護行人安全交通執法專案，其中林姓男子（左二）駕車在郡平路闖紅燈，被查獲涉嫌持有K他命，警詢後依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警方昨天起展開維護行人安全交通執法專案，其中林姓男子（左二）駕車在郡平路闖紅燈，被查獲涉嫌持有K他命，警詢後依毒品罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

為維護行人安全，台南市警方昨天起展開交通執法專案，安平員警第一天共取締汽車違停人行道等3件違規。其中林姓男子駕車在郡平路闖紅燈，涉嫌持有K他命，警詢後依毒品罪嫌法辦。

台南市警四分局育平派出員警，昨晚11點10分巡邏時，在郡平路、健康三街口攔停闖紅燈左轉的轎車，查獲林姓男子（33歲）涉持有K他命25.6公克，林尿液經初篩，呈現三級毒品陽性反應。警方除依道路交通管理處罰條例第53條告發闖紅燈外，並依違反毒品危害防制條例移罪嫌移送台南地檢察署偵辦。

此外，葉姓男子（37歲）昨晚11點40分，駕車違停在中華西路2段人行道上，警備隊警員上前盤查車內散發濃厚k他命味道，當場查獲k他命0.72公克，全案依道交條例告發、毒品罪嫌法辦。

安平派出所警員昨晚11點43分巡邏時，在府前四街與建平十六街攔查轎車停等紅燈占用機慢車停等區，盤查時發現韓姓（27歲）女駕駛酒味濃厚，酒測值達0.36mg/l，警詢後依公共危險罪嫌法辦，並依道交條例60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示開單告發。

台南市警四分局說，警方自5月份起執行全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務，呼籲用路人，行車務必能禮讓行人優先，保持適當安全距離，維護他人安全，保護自我生命財產安全。

毒品 台南 人行道

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