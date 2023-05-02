大台南觀光城公安危機 學者網路聲量調查盼速拆

大台南觀光城潛藏公安危機，南台科大休閒管理系助理教授沈明正透過輿情系統所做聲量調查，在近期149筆討論中，多數網友基於公安立場希望盡速拆除，避免公安意外發生。

沈明正觀察從4月16日到29日的149筆討論，事件起因大台南觀光城蓋在排水箱涵上已40年之久，且被專家鑑定有公共安全疑慮，而中央也判定水利用地上店家違法佔用，所以南市府決定依法改建引起爭議。相關事件新聞多採議員和自治會立場，但網路使用者卻多呈現相左意見，好感度僅0.24，多盼加速拆除。

沈明正從大數據資料庫中發現，大台南觀光城事件報導推出後，相關熱門頻道依序為PTT台南版、Yahoo新聞獨家報導、大台南新聞論壇臉書等。相關網友留言多傾向要市府依法拆除違建，或擔心老舊箱涵所致安全疑慮。

沈明正表示，若再從關鍵字觀察，發現到整體上網友最關心的仍是公共安全事項，包含公安不符規定、佔用排水、技師鑑定、公共安全等議題，這與部分媒體報導偏向於反拆遷立場較不同。至於「希望活化或保存」意見並未獲得網友明顯輿論支持。

沈明正總結認為，希望市府在多數民意支持下，基於安全與合法立場，加速拆除大台南觀光城，以免除日後箱涵破損發生塌陷意外，莫讓這顆不定時炸彈危害到市民安全。

經歷40多年歷史的南區新興臨時攤販集中場，俗稱大台南觀光城，當地原為南幹線大排水溝，由於水溝髒亂影響居民環境品質。民國72年興建新興臨時攤販集中場；83年6月期滿由市府收回，原承租攤商取得優先承租權並與市府簽訂契約。

隨時代消費型態轉變當地商機沒落，105年3月市府與攤商終止合約，並持續勸導及函請攤商搬離。至今仍有176鋪違法占用，市府針對占用攤商持續收取占用補償金。市府調查，176鋪中實際營業64鋪，營業率36%，其他多做為工作室、住家或倉庫，甚至有卡拉OK、機車行等與原先營業項目不符行業。

由於當地環境髒亂、通道阻塞，曾發生火警，再者當地違法轉租嚴重、多處違建，不僅易造成治安死角，對當地環境安全造成衝擊。南市府經發局先前已表達拆遷立場。