口罩解封腸病毒增加 議員要衛生局加強防患

隨著口罩解封，腸病毒有上升趨勢，嘉義市議員鄭光宏今天在議會上向市衛生局長廖育瑋提出這疑問；廖育瑋表示，確實有上揚的狀況，去年同期每周病例在10人以下，今年每周有100人以上，明顯上升；衛生局已完成重症責任醫院訪查、校園查核、加強通報等防患作為。

鄭光宏表示，過去因為疫情影響，大家習慣戴口罩、勤洗手、保持社交距離，使得流感、腸病毒等傳染性疾病減少很多，但是最近隨著疫情慢慢解除之後，口罩也不再強制配戴了，大家洗手頻率少、社交距離也近了，在這狀況下，病毒反而開始流行。鄭光宏關心有幼兒園因腸病毒停課狀況。

廖育瑋表示，因為疫情解封，大家將口罩脫下來，彼此間的距離拉近，很容易造成一些突發性疾病增加。因腸病毒停課，統計今年1月1日至4月30日止，托嬰中心5班21人停課，幼兒園10班21人停課。

她說，去年嘉義市民因腸病毒就醫人數每周約10人以下，今年至今從15、16、17周來看，每周有100人到131人，成長非常多。