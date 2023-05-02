快訊

醫療專機已抵台！老鼠藥中毒交換生明返澳洲 北醫附醫最新回應

辛苦錢！搏鬥12小時釣14尾肥美黑鮪 4尾被海豬吃了只剩魚頭

口罩解封腸病毒增加 議員要衛生局加強防患

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市生衛生局長廖育瑋表示已完成重症責任醫院訪查、校園查核、加強通報等防患作為。記者李宗祐／攝影
嘉義市生衛生局長廖育瑋表示已完成重症責任醫院訪查、校園查核、加強通報等防患作為。記者李宗祐／攝影

隨著口罩解封，腸病毒有上升趨勢，嘉義市議員鄭光宏今天在議會上向市衛生局長廖育瑋提出這疑問；廖育瑋表示，確實有上揚的狀況，去年同期每周病例在10人以下，今年每周有100人以上，明顯上升；衛生局已完成重症責任醫院訪查、校園查核、加強通報等防患作為。

鄭光宏表示，過去因為疫情影響，大家習慣戴口罩、勤洗手、保持社交距離，使得流感、腸病毒等傳染性疾病減少很多，但是最近隨著疫情慢慢解除之後，口罩也不再強制配戴了，大家洗手頻率少、社交距離也近了，在這狀況下，病毒反而開始流行。鄭光宏關心有幼兒園因腸病毒停課狀況。

廖育瑋表示，因為疫情解封，大家將口罩脫下來，彼此間的距離拉近，很容易造成一些突發性疾病增加。因腸病毒停課，統計今年1月1日至4月30日止，托嬰中心5班21人停課，幼兒園10班21人停課。

她說，去年嘉義市民因腸病毒就醫人數每周約10人以下，今年至今從15、16、17周來看，每周有100人到131人，成長非常多。

有關腸病毒校園防治作為，廖育瑋表示，加強洗手設備、校園清消、正確泡製漂白水、已完成相關學校的查核和輔導，與教育處啟動稽查，重症責任醫院（嘉基、聖馬）實地輔導訪查、診所加強通報等。

嘉義市議員鄭光宏關心腸病毒及停課狀況。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員鄭光宏關心腸病毒及停課狀況。記者李宗祐／攝影

腸病毒 口罩 停課

延伸閱讀

1歲男童腸病毒重症為「伊科病毒」 羅一鈞：多型別流行恐重複感染

天氣悶熱 腸病毒大軍蠢蠢欲動？幼童出現「這些症狀」要小心！

嘉義公園遊具備查僅42.3% 議員建議先拆除

嘉義親子牽手帆布畫 衛生局提醒家長留意幼兒過動症

相關新聞

影／地方抗議仁德幼兒園經費用地「黑箱撤銷」黃偉哲：有誤解

台南市仁德鄉親兩百多人今天齊聚「正義公園」連署抗議，要求仁德國小附設幼兒園案不得撤銷，文小一預定地不得廢除徵收，保護現有...

北港虎爺每年被炸最多鞭炮 捐2部消防警備車顧安全

雲林縣北港朝天宮虎爺會今天由前會長蔡明道代表捐贈2部消防警備車給雲林縣消防局，協助消防救災、載送人員補給，縣長張麗善代表...

台南水情嚴峻 空運模組趕工 安平再生水廠供水增至2萬

台南水情嚴峻，市府積極提供再生水滿足產業用水需求，在行政院支持與市府通力合作下，協調廠商緊急以空運運送相關模組以及提前趕...

「水管醫生」為自來水管健檢 每年找回2萬6千噸漏水量

在大多數民眾都在熟睡的夜晚，有群身穿反光背心帶著全罩式耳機的工作人員，拿著類似大型聽診器...

台南捷運第一期藍線環評現勘 拚2026年動工

交通部已完成台南首條捷運第一期藍線綜合規畫初審，環境影響評估也進入實質審查程序，環保署今邀請環評委員及專家學現場勘查，以...

台南第一條捷運第一期藍線進入環評 環保署實地勘查

台南第一條捷運第一期藍線綜合規畫交通部已完成初審，環境影響評估也進入環保署實質審查程序，環保署今天邀請環評委員及專家學者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦