媽祖也愛漂亮需要保養品 恆春天后宮見高級美妝供品

台灣俗諺「三月瘋媽祖」，各大媽祖廟進香遶境時，家家戶戶準備豐厚供品、虔誠跪拜。屏東恆春天后宮供奉有300多年歷史、全台5尊開基媽祖之一的軟身媽祖，近日祝壽信眾不歇，供品以鮮花、水果、發糕、紅龜粿、素牲為主，來自台北市的宇宙觀佛道雙修協會前天帶來的供品很特別，是現代女性專用的高級美妝和保養品，也成為吸睛的供品。

宇宙觀佛道雙修協會一行60人前天搭乘遊覽車南下恆春，信眾進恆春天后宮參拜時，帶著依媽祖指示以美妝和保養品為供品，協會成員表示，這是以「女性愛美」人性化方式誠心敬拜天上聖母，貢桌上擺滿有別於傳統祭品的各式高級美妝和保養品，讓人眼睛為之一亮。

恆春天后宮管理委員會總幹事魏良碩說，不管是到廟祝壽，或遇到遶境、進香隊伍，信眾會在家門前擺香案和供品祭拜，讓媽祖感受到滿滿敬意，獲得好運加持，其實「媽祖也愛漂亮」，老輩信眾會以傳統的粉底、碰粉和指甲油祭拜，近年則出現高級的進口美妝品、香水等。

恆春天后宮是地方信仰中心，供奉的軟身媽祖是全台五尊開基媽祖之一，廟前一對金獅是全台僅存日據大正年間，從北門神社移往恆春天后宮鎮廟之寶，據廟方考據，這尊是清朝康熙22年間施瑯將軍攻打台灣，從湄州請來5尊媽祖之一，另4尊現供奉在大天后宮（台南）、天后宮（鹿港）、朝天宮（北港）及西港（台南）等地。

廟方說，軟身媽祖神像乃台灣媽組信仰史中極具價值的文物，彰顯「開台媽祖」的特色；軟身媽祖依人體關節比例塑造，全身皆可活動，內衣、外衣一應俱全，身著刺繡龍袍，足繫三寸金蓮，製作精緻細膩。