台南北外環連結國道1號交流道 預定115年底完工
台南市政府今天宣布，斥資近新台幣14億元的北外環連結國道1號交流道工程即將開工，預定民國115年底完工，未來可望有效分流永康交流道壅塞及移轉聯絡道台1線交通負荷。
台南市政府今天發布新聞稿指出，北外環連結國道1號交流道工程今年4月21日決標，決標金額13億9800萬元，工期1200個日曆天，預定115年底完工。
工務局表示，台南都會區北外環快速道路可有效紓解進出國道系統車流，移轉國道1號永康交流道暨聯絡道台1線的交通負荷；因此，配合北外環道路興建，北外環道路安南方向與國道1號交會處（約317K+600處）增設2股匝道，包含北外環北入國道1號及國道1號南出連接北外環匝道工程，建構國道通往市區便捷路網。
工務局人員指出，北外環快速道路總建設經費約226億元，提供台南市重要東西向快速運輸服務，與國道1號高速公路交會處增設交流道，將加強進出國道便利性，全線通車後更完善市區核心交通路網。
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