北港虎爺每年被炸最多鞭炮 捐2部消防警備車顧安全

雲林縣北港朝天宮虎爺會今天由前會長蔡明道代表捐贈2部消防警備車給雲林縣消防局，協助消防救災、載送人員補給，縣長張麗善代表受贈並致謝，朝天宮董事長蔡咏鍀則打趣說，每年媽祖出巡，虎爺「吃」（被炸）最多鞭炮，贈車防災也是合情合理。

蔡明道表示，71年間虎爺神轎隨媽祖出巡，發生事故造成虎爺神轎會員多人受傷，幸獲北港消防分隊搶救得宜，降低傷害，當時他身處現場，目擊救災過程，深感於救災人員的辛苦及重要性，即許願如果虎爺會經費許可將贈車給消防隊，所以他擔任會長後，積極撙節經費，終能如願完成贈車，甚感欣悅，期待兩部警備車能為救災作出貢獻。

張麗善表示，縣府提升消防量能不遺餘力，近年消防、救護車輛不斷汰舊換新，救護車已更30輛，緊急救護成功率從過去不到10%提升至目前27%，展現成果，感謝虎爺會長蔡明道謹記40多前年受消防救助之情，發動出錢出力捐贈2部消防警備車，維護鄉親生命財產。

此外，北港朝天宮媽祖出巡將於5月8日登場，忠嘉國際公司今天也由總經理吳嘉誠代表捐贈3.5公升噴霧式滅火器60支給朝天宮，由董事長蔡咏鍀代表接受，將發給所有神轎隊及藝閣隨行攜帶，確保安全。

對於虎爺會送消防警備車，蔡咏鍀打趣說，每年虎爺吃最多炮，捐車也是合情合理，感謝虎爺會的用心。同時一年一度媽祖出巡，放很多鞭炮，轎班車、藝閣車能配置噴霧式滅火器，可隨時應急，安全更保障。