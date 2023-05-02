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六都房市交易趨冷 台南市1月住宅價格較去年同期低

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公布今年1月台南市住宅價格指數。圖／地政局提供
台南市公布今年1月台南市住宅價格指數。圖／地政局提供

台南市政府地政局自今年起，發布台南市住宅價格月指數，以呈現最真實的房價趨勢讓大眾了解。今天公布112年1月台南市住宅價格指數與上月相比微幅上升0.04%，交易量相較上月大幅下跌，相較111年同月也是呈現大幅下跌的情況。

地政局表示，觀察各行政區間的價格指數，除中西區、安平區、新市區、佳里區以及新營區等地相較上期仍為微幅上漲的趨勢，多數行政區如永康區、安南區、東區、歸仁區、南區、北區以及仁德區則皆出現微幅下跌情形。

地政局提出，現行業界或新聞媒體有自行使用實價登錄資料進行數據統計，並發布台南市房價趨勢相關的新聞，然進一步觀察發現，各種統計分析受限於樣本特本特性未作標準化，比較標準不一，且部份案件個別差異頗大，導致數據分析有過高或過低的異常情形，常有偏誤。

台南市政府地政局以內政部實價登錄交易資料為基礎，針對交易量較充足的行政區，採「類重複交易法」進行住宅價格指數研究，定期發布房價月指數成果，供大眾參考，研究成果發現，受到總體市場景氣低迷的影響，台南市住宅市場進入盤整階段，呈現價穩量縮的情形。

地政局說，房地產是異質性產品，在比較價格時，相當要求要控制樣本品質，在產品類型相似情況下，比較價格才具有其意義，倘若前一期成交之案例係以高價產品為主，下一期成交個案以中低價位為主，則二期價格的平均數會差異很大，但無法透過這樣的差異比較來說明房價下跌，因為這是不同時間買賣產品的差異所造成的價差影響。

再者，房價本身存在的高低價差就不小，若僅用平均數來呈現房價，很容易受到高價個案影響而拉高平均值，抑或是受到低價個案影響而拉低平均值。是以透過重複交易法的核心精神，採用類重複交易法進行指數編製，除能保留重複交易法優點，克服其他編制方法如特徵價格法可能形成樣本選取的差異性問題，避免指數因該期樣本集中在特定特徵之住宅而導致偏誤及波動，進而提升指數結果之準確性及穩定性。

地政局說，未來在總體經濟景氣未見好轉，央行仍有升息的壓力，以及修法後平均地權條例經修法後即將實施等因素影響下，台南市整體住宅市場進入盤整期，而各區住宅市場將受到重大開發建設及個案因素影響，則有不同的變化，須持續觀察。

六都也公布4月買賣移棟數，合計1.62萬件，創下5年新低。和去年4月同期比較，各都均下滑3成左右，台南小減7%。另以今年前4月和去年同期比較，各都減幅都在2成以上，台南則減少16%，在2成以內，相對穩定。

台南市安南區九份子。圖／台南市政府提供
台南市安南區九份子。圖／台南市政府提供

台南 指數

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