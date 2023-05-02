安平再生水廠增供至2萬噸 台南供應總量近5萬噸

南部久旱不雨，台南市安平再生水廠3月20日啟用，每天供水1萬公噸，4月底再增至2萬公噸，也讓台南每天再生水供應擴大至近5萬公噸。

台南市政府今天發布新聞稿指出，南部地區豐、枯水期雨量差異明顯，目前曾文、烏山頭及南化3座水庫蓄水總量跌至約1億公噸，水情嚴峻。

目前，市府正加強再生水運用，其中南科自建再生水廠增供至2萬公噸，永康再生水廠去年12月每天供水8000公噸，今年4月增供至9200公噸，安平再生水廠每天也增供至2萬公噸，全市每天再生水供應總量4萬9200公噸。

台南市政府水利局表示，安平再生水工程分2階段供水，第1階段每天供水1萬公噸，已於今年第1季完成，第2階段預定明年中旬每天供水3萬7500公噸。

台南市長黃偉哲說，污水下水道建設是聚焦度小、重要度卻大的永續目標，利用污水處理廠轉化為都市小水庫的思維，將落實「一滴水至少用兩次」；市府轄下7座水資源回收中心每天可提供1萬8000公噸回收水，以供澆灌、揚塵抑制及其他非人體接觸用途使用，持續水資源循環。