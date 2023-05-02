嘉義水情吃緊 水管醫生1至4月底找回逾1萬噸漏水

台水公司第五區管理處檢漏人員「水管醫生」隨時為自來水管線健檢，今年因應水情吃緊，7名檢漏員出勤率頻繁，1至4月已檢獲106件漏水案件，並找回1萬3059噸漏水量。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵今天告訴中央社記者，因自來水管線大多埋設地底，破管漏出的自來水若未冒出地面，就無法確實了解破管位置，此時需由檢漏人員透過更專業先進的檢漏儀器探測，並沿管線位置「聽聲辨漏」，找出漏水點後開挖修復。

蔡博淵指出，台水公司第五區管理處目前有7名專業檢漏人員，隨時為自來水管線健檢。去年檢漏巡查管線長度約為2268公里，共計檢獲285件漏水案件，去年平均找回2萬6911噸漏水量，相當於7萬人1天用水量。

台水公司第五區管理處漏水防治課長高鈺鈞表示，今年因應嘉義水情吃緊，台水檢漏人員出勤率頻繁，1至4月已檢獲106件漏水案件，檢漏管長約為921公里，並找回1萬3059噸漏水量。

蔡博淵表示，被稱為「水管醫生」的檢漏人員為更精準找出漏水點，常於夜間犧牲睡眠時間，藉著長年訓練出來的聽力，沿著自來水管線檢測，每找出一處漏水點便為水資源的利用多一份貢獻。

蔡博淵說，檢漏人員使用的測漏器會將車流聲音、冷氣空調、雨水污水管水流等鄰近聲音都捕捉，從中「聽聲辨漏」，且不同型態的漏水又有不同聲音，剛破管時小裂縫的「嘶嘶聲」、破管一段時間破管處被水包圍的「咕嚕聲」；如何在不同聲音中辨別出破管的聲音，檢漏員要「出師」獨當一面，須要2年至3年培訓時間才能達成。

嘉義縣市水情燈號目前為黃燈，依據經濟部南區水資源局統計資料，截至今天下午4時，仁義潭有效蓄水容量為20.69%，有效蓄水量為513萬噸；蘭潭有效蓄水容量為21.91%，有效蓄水量為202萬噸。