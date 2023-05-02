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媽祖醫院智能健身中心啟用 為老人設計最合適運動菜單

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中國醫藥大學北港附設醫院「銀髮智能健身俱樂部」，還有運動醫學系的學生為長者提供運動按摩服務。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院「銀髮智能健身俱樂部」，還有運動醫學系的學生為長者提供運動按摩服務。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府和中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）合作打造「銀髮智能健身俱樂部」今天啟用，引進先進科技體檢系統，檢測肌肉量和體脂與骨質等指數，再結合營養師、治療師為每個人設計精準的運動和飲食，並記錄追蹤隨時掌握健康指數，目前免費未來只酌收50元，並開放給中壯年參與，讓民眾獲取最廉價的健康。

今天開幕由雲林副縣長謝淑亞、中國醫藥大學北港附設醫院長吳錫金、副議長兼北港朝天宮董事長蔡咏鍀、北港鎮蕭美文共同主持揭牌儀式。蔡咏鍀更分享自己多年來走路曬太陽的運動成果鼓勵大家多運動顧身體。

吳錫金說，該健身俱樂部是雲林第一座專為銀髮族設在醫院的健身中心，結合護理部、復健科、營養科等建構一座提供精準正確運動飲食的中心，透過專人為老人「預防失智、肌少症」進行健身課程及飲食設計，每周兩次120分鐘有氧訓練；並記錄追蹤讓老人家掌握自己的體能變化，減少生病吃藥，是最佳的預防醫學。

院方社區健康室副主任周佳霓說，俱樂部和健康中心最大區別是結合先進的檢測議器，事先為老人量測分析肌肉量、骨質密度和體脂，再由復健師、營養師依長輩的個人體能設計最有效率的運動處方，並有專人指導運動，運動醫學系學生也提供運動按摩服務。

「勞動絕非運動」縣府計畫處長李明岳說，運動不正確反而有傷身體，如何為長者精算出最合適的運動菜單，再配合飲食循序漸進，都有一套最先進的健康藍圖，雲林目前預計設18處，前一年全免費，未來則由各據點自設收費標準，想減少吃藥就趕緊報名。

專為65歲以上老人設計的健身課程5月開跑；每期12周，即日起至5月12日中午12時止受理報名，總數限100名，每班20人，額滿列為候補，前1年免費，第2年每項運動只收50元，可線上或臨櫃報名，洽詢電話（05）7837901＃1068。

中國醫藥大學北港附設醫院和雲林縣府合作開闢第一座醫院的「銀髮智能健身俱樂部」，由先進儀器檢測後再依長者的體能，設計出最有效率的運動。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院和雲林縣府合作開闢第一座醫院的「銀髮智能健身俱樂部」，由先進儀器檢測後再依長者的體能，設計出最有效率的運動。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院和雲林縣府合作開闢第一座醫院的「銀髮智能健身俱樂部」，由專人為老人設計並指導最有效率的運動。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院和雲林縣府合作開闢第一座醫院的「銀髮智能健身俱樂部」，由專人為老人設計並指導最有效率的運動。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院和雲林縣府合作開闢第一座醫院的「銀髮智能健身俱樂部」，由先進儀器檢測後再依長者的體能，設計出最有效率的運動。記者蔡維斌／攝影
中國醫藥大學北港附設醫院和雲林縣府合作開闢第一座醫院的「銀髮智能健身俱樂部」，由先進儀器檢測後再依長者的體能，設計出最有效率的運動。記者蔡維斌／攝影
雲林第一座設在醫院的銀髮智能健身中心，今天在中國醫藥大學北港附設醫院開幕啟用。記者蔡維斌／攝影
雲林第一座設在醫院的銀髮智能健身中心，今天在中國醫藥大學北港附設醫院開幕啟用。記者蔡維斌／攝影

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