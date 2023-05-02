「小型漁機具補助」開跑 台南市府籲漁民及時申請

台南市政府與漁業署、中華民國養殖漁業發展協會推動「建立高效現代化友善養殖漁業生產模式」計畫，補助漁民購置節能養殖設備等各項小型漁機具，市府今天提醒有意申請的漁民，務必在6月16日前提出。

市府表示，台南市台灣水產養殖重鎮，養殖魚塭面積近1萬4千公頃，全國第一。推動補助漁民購置具變頻節能效益的「增氧機設備」、「沙濾桶」及「發電機設備」等小型漁機具，是因應全球暖化、降低養殖用電支出，實現友善養殖永續發展，並避免因電力中斷造成漁民財產損失。

農業局長李建裕指出，此計畫補助對象要領有陸上魚塭養殖漁業登記證或漁業權證明文件，去年或今年放養量申報者，且具水產品生產追溯或產銷履歷養殖業者。

漁民購置增氧機設備補助二分之一經費，其中DC馬達增氧機每組最高補助1.5萬元，AC馬達增氧機每組最高補助1萬元，鼓風機每組最高補助3萬元，依養殖面積每人最高補助8組；購置沙濾桶設備補助二分之一經費，依養殖面積每人最高補助15萬元；購置發電機設備依養殖面積及發電機功率補助二分之一經費，最高補助15萬元，每人限補助1台。