台南水情嚴峻 空運模組趕工 安平再生水廠供水增至2萬

台南水情嚴峻，市府積極提供再生水滿足產業用水需求，在行政院支持與市府通力合作下，協調廠商緊急以空運運送相關模組以及提前趕工，已在今年4月底由原每日1萬立方公尺增供至每日2萬立方公尺再生水，期能有效緩解台南旱象。

台南市長黃偉哲表示，南部地區豐、枯水期雨量差異明顯，為穩定供水需求，政府做了很多措施，水資源再利用就是其中之一，目前曾文、烏山頭及南化三大水庫蓄水量近1億立方公尺，因應水情嚴峻，市府正進一步加強各項措施。

其中，再生水運用方面，南科園區自建再生水廠增供至2萬噸，永康再生水廠今年4月份增供至9200立方公尺，加上本月安平再生水廠提前增供至2萬立方公尺再生水，目前每日可提供4萬9200立方公尺的再生水，滿足產業用水需求並降低旱情影響。將再生水供給產業、產業減少使用自來水，就可以讓民生用水調配更有彈性，對於產業用水及民生用水，都能帶來很大的幫助，也希望大家一起來努力節水，共同珍惜水資源。

水利局表示，安平再生水工程區分兩階段供水，第一階段供水1萬立方公尺已於今年度第一季完成，第二階段供應至3.75萬立方公尺原計畫為明年中完成，因應水情嚴峻行政院支持與市府通力合作，協調廠商緊急以空運運送相關模組以及提前趕工，目標為4月底前完成增供1萬立方公尺，以因應目前水情之困境，有效提升區域水源穩定，降低產業與民生用水競爭，提前於今年4月底完成每日供水2萬立方公尺。